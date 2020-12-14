Нулевой выброс углерода: Зеленский рассказал о климатических целях Украины

Об этом он заявил на Международном саммите климатических амбиций, передает пресс-служба Офиса президента.

Зеленский рассказал, что в этом году украинцы почувствовали негативное влияние от изменения климата, ведь в ряде регионов длительная засуха уничтожила урожай, на востоке страны произошли масштабные лесные пожары. Запад пострадал от разрушительных паводков.

"Долгосрочной целью Украины является достижение углеродистой нейтральности. Будем прилагать усилия, чтобы максимально сократить время достижения этой цели", - сказал глава государства.

Он подчеркнул, что Украина последовательно придерживается взятых на себя обязательств по эффективной имплементации Целей устойчивого развития - 2030 и международных климатических соглашений.

"Мы рассматриваем цель по выбросам парниковых газов в 2030 году во всех секторах экономики Украины в диапазоне от 36% до 42% по сравнению с 1990 годом, то есть сокращение на 58-64%", - сказал президент.

Кроме того, по его словам, Украина также работает над усовершенствованием механизмов государственной финансовой поддержки климатической политики.

Глава государства заверил, что Украина также стремится согласовывать свою климатическую политику и законодательство с Европейским зеленым курсом.

"Мы активизируем сотрудничество с ЕС в сферах энергоэффективности, развития водородной энергетики и возобновляемых источников энергии, справедливой трансформации угольного сектора и развития национальной системы торговли квотами на выбросы парниковых газов", - сказал он.

Также продолжается процесс пересмотра Энергетической стратегии Украины, которая предусматривает развитие возобновляемой энергетики, постепенную замену ископаемых видов топлива, в частности угля.

"Мы начали подготовку рамочной стратегии адаптации к изменению климата Украины до 2030 года. Документ будет координировать работу различных органов власти на национальном и местном уровнях", - подытожил Зеленский.

Напомним, генсек ООН Антониу Гутерриш призвал все страны мира объявить "чрезвычайное положение климата". Заявление он озвучил во время онлайн-саммита по случаю пятой годовщины Парижской климатического соглашения.

В Украине может появиться электронная система выдачи разрешений на выбросы.

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