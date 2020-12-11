Экстрадиция Бахматюка: НАБУ расценило действия Офиса генпрокурора как попытку саботажа

Об этом говорится в позиции бюро, опубликованной на Facebook-странице.

"На днях Офис генерального прокурора объяснил, почему отказывается согласовывать экстрадицию бывшего владельца "ВиЭйБи Банка", которого НАБУ и САП подозревают в завладении 1,2 млрд грн кредита, предоставленного Нацбанком. Ключевой аргумент - НАБУ якобы нарушило нормы национального и международного законодательства в процессе расследования.

Это не соответствует действительности. Мы расцениваем такие действия отдельных лиц в ОГП как попытку саботировать расследование особого тяжкого преступления", - подчеркнули в НАБУ.

В ведомстве отметили, что дважды обращались в Офис генпрокурора с ходатайством об экстрадиции экс-владельца "ВиЭйБи Банка" и дважды "от ОГП получили отказ с грубым нарушением сроков".

"Первый пакет документов НАБУ направило в ОГП 18.06.2020. Несмотря на то, что закон отводит 5 дней на принятие решения, о нем мы узнали только месяц спустя.

Причина отказа - формальная: есть решение Печерского суда райсуда Киева, которым отменено постановление о возобновлении расследования по делу "ВиЭйБи Банка". При этом ОГП точно известно, что решение вынесено с нарушением подсудности и на момент ответа находилось на рассмотрении в Апелляционной палате Высшего антикоррупционного суда, которая впоследствии ее отменила. Однако, кроме этой формальной причины, в отказе никаких замечаний по существу предоставленных документов нет", - заявили в НАБУ.

В бюро добавили, что после того, как коллегия судей Апелляционной палаты ВАКС 29.07.2020 отменила решение следственного судьи Печерского райсуда, который фактически обязал генпрокурора закрыть "дело ВиЭйБи Банка", 14.08.2020 опять прислали ОГП тот же пакет документов для начала экстрадиции.

"На этот раз отказ от ОГП приходится ждать уже три месяца. Однако, аргументация уже другая.

Во-первых, департамент международного правового сотрудничества ОГП подверг сомнению действующее решение суда, что вообще не является компетенцией ОГП. Речь идет о решении Апелляционной палаты ВАКС от 28.05.2020, которым экс-владельцу "ВиЭйБи Банка" избрана мера пресечения в виде содержания под стражей (наличие решения суда о содержании лица под стражей является обязательным требованием к запросу об экстрадиции).

Это решение никем не оспаривалось и действует до сих пор. Фактически, мы являемся свидетелями выборочной оценки со стороны ОГП решений суда: одни (решение Печерского суда) - выполняет безапелляционно, а другими (Апелляционной палаты ВАКС) - просто пренебрегает", - подчеркивают в НАБУ.

Там также добавляют, что упомянутый департамент предоставил собственную оценку законности процессуальных действий детективов в уголовном производстве.

"Хотя, по закону, это - компетенция прокуроров САП и ВАКС и они признали действия детективов законными. Однако, в ОГП взвесили по-другому и, в итоге, отказали НАБУ в экстрадиции лица, подозреваемого в совершении особо тяжкого преступления.

НАБУ категорически не согласен с таким действиями департамента международно-правового сотрудничества ОГП, в связи с чем 08.12.2020 направило дисциплинарную жалобу на действия его руководителя", - подчеркнули в ведомстве.

В НАБУ убеждены, что сейчас имеются все законные основания для начала экстрадиции в Украину бывшего владельца "ВиЭйБи Банка".

Ранее в Офисе генпрокурора в ответ на запрос "Радио Свобода" объяснили отказ НАБУ в подписании ходатайства об экстрадиции из Австрии в Украину Бахматюка наличием "процессуальных нарушений".

Напомним: Офис Генерального прокурора отказался подписывать запрос в Австрию об экстрадиции бывшего владельца VAB Банка и владельца агрохолдинга Укрлэндфарминг Олега Бахматюка.

Согласно документу, ОГП отказался санкционировать экстрадицию Бахматюка из-за "отсутствия достаточных оснований" для запроса.

Бахматюка подозревают в завладении 49 млн долларов (1,2 млрд грн) стабилизационного кредита, выданного VAB банку. По данным следствия, Бахматюк в октябре 2014 года получил стабкредит от Национального банка с предоставлением заведомо неликвидного обеспечения.

Также Бахматюка подозревают, в том, что он совместно с менеджментом VAB-банка организовал финансовые операции с незаконно полученным стабкредитом, направленные на маскировку источника их происхождения и их местонахождение.

28 мая Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда отправила Бахматюка под стражу заочно, тем самым позволив Интерполу начать его розыск,

В ноябре 2019 года Бахматюка объявили в розыск. Сам бизнесмен выразил готовность общаться с НАБУ через адвокатов, а также посредством видеосвязи.

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