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В сети опубликовали пособие по реабилитации наркозависимых, основанное на трудах святых

11.12.2020 / 14:45
В сети опубликовали пособие по реабилитации наркозависимых, основанное на трудах святых
Источник: Центр информации УПЦ
В книге рассказывается об организации пространства церковной реабилитации и выстраивании взаимоотношений в нём, а также о том, как помочь зависимым людям прийти в себя и восстановить отношения с Богом

Синодальный отдел Русской Православной Церкви по благотворительности выпустил новое пособие по реабилитации наркозависимых, особенностью которого стало то, что оно основано на трудах святых.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на сайт foma.ru, книга «Преодолеть страсть наркозависимости: методика реабилитационного процесса, основанного на святоотеческом опыте борьбы со страстями» адресована руководителям и сотрудникам православных реабилитационных центров: священникам, соцработникам, психологам, педагогам и добровольцам.

«В книге даны принципы преодоления зависимости, основанные на трудах святых отцов, в частности святителя Феофана Затворника, и современном опыте церковной помощи наркозависимым. Эти ответы помогут улучшить качество помощи наркозависимым, делая её более эффективной», — сказал автор издания, эксперт отдела Роман Прищенко.

Специалист занимается социальной реабилитацией на практике более 20 лет, провёл свыше 100 семинаров и тренингов различной направленности в 30 городах России, СНГ и зарубежья.

В частности, в книге рассказывается об организации пространства церковной реабилитации и выстраивании взаимоотношений в нём, а также о том, как помочь зависимым людям прийти в себя и восстановить отношения с Богом.

Кроме того, в него помещены практические задания для проходящих реабилитацию: возможные темы бесед и семинаров, аналитические, дидактические и творческие задания.

Скачать книгу «Преодолеть страсть наркозависимости» можно на сайте синодального отдела.

Источник: Inpress.ua
наркозависимость, РПЦ
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