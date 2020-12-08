Войти | Зарегистрироваться
16:27

вторник,
08 декабря
Онлайн
Под ударом не только легкие. Какие органы человека поражает коронавирус
Жизнь
Под ударом не только легкие. Какие органы человека поражает коронавирус
У Sars-CoV-2 уже больше 13 тысяч мутаций. Становится ли он легче для нас?
Жизнь
У Sars-CoV-2 уже больше 13 тысяч мутаций. Становится ли он легче для нас?
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Общество

На Волыни заложили фундамент нового храма УПЦ вместо захваченного активистами ПЦУ

08.12.2020 / 15:18
На Волыни заложили фундамент нового храма УПЦ вместо захваченного активистами ПЦУ
Источник: Центр информации УПЦ
В основание заложили памятную капсулу

На Волыни в селе Озеряны освятили крест, краеугольный камень и фундамент будущего храма Украинской Православной Церкви, который община строит вместо захваченного активистами ПЦУ.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на «Православна Волинь», епископ Афанасий (Герман) посетил пострадавшую от церковного рейдерства общину УПЦ и освятил фундамент нового храма.

В основание заложили памятную капсулу. 

После богослужения епископ Афанасий поздравил общину и пожелал помощи Божией в дальнейших трудах. 

Свято-Успенский храм УПЦ в Озерянах захватили 15 февраля 2019 года. За переход в ПЦУ голосовала территориальная община села и даже несовершеннолетние, но актив храма вместе с настоятелем остался верным УПЦ. 

Источник: Inpress.ua
УПЦ
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
8 декабря
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.