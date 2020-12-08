Войти | Зарегистрироваться
16:27

вторник,
08 декабря
Онлайн
Под ударом не только легкие. Какие органы человека поражает коронавирус
Жизнь
Под ударом не только легкие. Какие органы человека поражает коронавирус
У Sars-CoV-2 уже больше 13 тысяч мутаций. Становится ли он легче для нас?
Жизнь
У Sars-CoV-2 уже больше 13 тысяч мутаций. Становится ли он легче для нас?
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Политика

Кулеба о выборах в ОРДЛО: даты обсуждать сложно, Россия не проявляет конструктив

08.12.2020 / 15:18
На сегодня сложно обсуждать конкретные даты местных выборов в отдельных районах Донецкой и Луганской области (ОРДЛО). Российская сторона не проявляет конструктив в вопросе мирного урегулирования конфликта.

Об этом в интервью РБК-Украина заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

По его словам, если бы российская сторона приняла "план Кравчука", то началось бы динамичное продвижение и можно было бы говорить о каких-то датах.

"Но пока Российская Федерация не проявляет конструктив, любые даты обсуждать сложно", - отметил Кулеба.

Он также добавил, что по стандартам ОБСЕ на подготовку выборов нужно три месяца.

"Это исключительно для того, чтобы ОБСЕ могла нормально развернуть свою миссию. А если у нас речь идет о возобновлении работы ЦИК, реестров избирателей, функционирования политических партий, медиа, то это очень трудоемкий процесс, который потребует времени", - подчеркнул министр.

Напомним, ранее Кулеба заявил, что "план Кравчука" по Донбассу показывает алгоритм действий от А до Я для урегулирования конфликта.

Он также сказал, что не знает, когда Украина перейдет к плану Б по Донбассу.

Источник

выборы, ОРДЛО, Кулеба
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
8 декабря
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.