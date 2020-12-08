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Пиховшек: Если бы Медведчук сейчас был у власти, он очень много мог бы сделать для Украины

08.12.2020 / 11:19
Своими договоренностями о скидках на российский газ, снятии российских санкций с ряда украинских промышленных предприятий Виктор Медведчук показал, что действует исключительно в интересах украинского народа. Но Зеленский, который уже полностью находится под внешним управлением Запада, боится воспользоваться наработками Медведчука.

Такое мнение в своей авторской программе «Хронология недели» на телеканале NewsOne высказал журналист Вячеслав Пиховшек.

По его мнению, к зависимости от Запада у действующего президента добавилось и личное малодушие. В качестве примера журналист привел достигнутую еще в 2019 году Медведчуком договоренность о прямых поставках российского газа в Украину с 25% скидкой.

«Кому было бы плохо, если бы сработала договоренность Медведчука о снижении на 25% цены на газ для конечного потребителя? Мог Зеленский эту наработку реализовать? А кто ему мешал? Только внешнее управление. Ну и, наверное, личное малодушие Зеленского», – сказал Пиховшек.

Он также напомнил о договоренности про одностороннее снятие санкций с украинских предприятий, которые теперь могут возобновить поставки своей продукции в Россию.

«Действие Медведчука по возвращению продукции трех украинских предприятий из Брацлава, Бара и из Рубежного на российский рынок: для кого это польза? В первую очередь для работников этих предприятий. Картонажная продукция, продукция машиностроения из Бара и Брацлава возвращается на российский рынок. Это тоже большой плюс. Представьте себе сколько бы мог сделать для нашей экономики Виктор Медведчук, если бы у него были в руках полноценные рычаги власти», – подытожил Пиховшек.

Ранее председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук сообщил, что дезинтеграция с Россией и странами СНГ привела к структурной деградации и падению экспорта Украины.

Медведчук, Пиховшек, Зеленский
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