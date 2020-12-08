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Жесткий карантин на праздники будет менее болезненным - Немчинов

08.12.2020 / 14:47
Жесткий карантин в Украине на зимние праздники будет менее болезненным для экономики. Ожидается, что карантинные меры будут усилены в начале января.

Об этом в эфире "Украина 24" заявил министр Кабинета министров Олег Немчинов.

"Жесткие ограничения - это удар по экономике. И чем, скажем так, жестче они будут, тем сложнее будет выходить. Поэтому, собственно, и говорится о том, что совмещение более жестких ограничений с праздничным периодом для экономики будет менее болезненным, чем введение их немедленно", - заявил Немчинов.

Напомним, ранее главный санврач Украины Виктор Ляшко заявил, что жесткий карантин в январе будет предусматривать закрытие школ, ресторанов и фитнес-центров. При этом будут работать горнолыжные курорты и церкви. Транспорт останется работать в привычном режиме как и продуктовые магазины.

По его мнению, новогодний локдаун позволит снизить заболеваемость COVID-19 в Украине до 6 000 случаев в сутки.

"Расчеты показывают, что в случае введения трехнедельного локдауна в январе дальнейший рост заболеваемости не будет пиковым, и мы сможем нормально пройти февраль-март, и в дальнейшем обойтись без еще одного локдауна", - сказал Ляшко.

Источник

COVID-19, локдаун
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