На Винничине и Полтавщине УПЦ передала помощь военнослужащим ООС, детям-сиротам и инвалидам

На Винничине Украинская Православная Церковь передала помощь детскому дому и военнослужащим в Донецкой области, а волонтеры Центра «Благо» при поддержке отдела благотворительности и социального служения Полтавской епархии собрали зимнюю одежду и обуви для нуждающихся людей.

Об этом сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службы епархий.

В Винницкой области по благословению митрополита Варсонофия священники собрали гуманитарную помощь (продукты питания, игрушки) для детей, проживающих в детских домах Донецкой области и для украинских военнослужащих, которые сейчас находятся в зоне ООС.

Священники посетили «Дом милосердия» в селе Новомихайловка Донецкой области, детский дом «Ласточкино» в Авдеевке, а также украинских военных в Верхнеторецком, Песках и Марьянке.

В Винницкой епархии продолжают сбор помощи для Святогорской лавры, где проживают сотни беженцев и призвали неравнодушных присоединиться к сбору продуктов и средств гигиены.

В Полтавской области волонтеры Центра «Благо» доставили теплые вещи и зимнюю обувь детям-сиротам и детям с особыми потребностями Полтавского учебно-реабилитационного центра, а также в мужские и женские отделения психиатрической больницы имени Мальцева в Полтаве.