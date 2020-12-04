В ВОЗ назвали феноменальными перспективы вакцин против коронавируса

Об этом заявил на брифинге региональный директор ВОЗ по Европе Ганс Клюге, сообщает Reuters.

По его словам, на начальных этапах поставки вакцин будут очень ограничены, поэтому страны должны решить, кто получит приоритет. Хотя в ВОЗ считают, что «растет консенсус», что первыми получателями должны быть пожилые люди, медицинские работники и люди с сопутствующими заболеваниями.

В среду Великобритания одобрила вакцину от COVID-19 от компании Pfizer, опередив весь мир в гонке за начало важнейшей программы массовой вакцинации в истории.

Премьер-министр Борис Джонсон назвал «зеленый свет» британского медицинского ведомства глобальной победой, хотя и признал логистические проблемы вакцинации всей страны с населением 67 млн ​​человек.

Как пишет агентство, регулирующие органы США и ЕС анализируют одни и те же данные об испытаниях вакцины Pfizer, но пока не дали своего одобрения.

В среду эксперты ВОЗ заявили, что ведут переговоры с правительством Великобритании о доступе к определенной информации, которая может ускорить внесение вакцины от COVID-19 компаний Pfizer и BioNTech в экстренный перечень ВОЗ. Этот перечень дает «зеленый свет» странам, чтобы разрешить вакцину для национального экстренного использования и может открыть двери для международных поставок в рамках глобальных механизмов.

Как сообщалось, 9 ноября компании Pfizer и BioNTech объявили, что их кандидат на вакцину против COVID-19, BNT162b2, продемонстрировал 95-процентную эффективность в защите от коронавируса лиц, которые не были ранее инфицированные SARS-CoV-2. Установлено, что защита достигается через 28 дней после начала вакцинации, состоящий из схемы приема двух доз.

Компания Moderna также подала запрос американским и европейским регуляторам на срочное утверждение своей вакцины от коронавирусной инфекции. Ожидается, что FDA рассмотрит заявку Moderna 17 декабря.

Moderna и Pfizer надеются уже в декабре начать первую волну вакцинации в США.

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