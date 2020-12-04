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В Чехии смягчили ограничительные меры в преддверии рождественских праздников

04.12.2020 / 17:59
В Чехии с четверга заработали магазины, торговые центры, рестораны, бары и отели, сообщает агентство Associated Press.

Все эти заведения могут работать при условии соблюдения ряда ограничений. Так, рестораны обязали ограничить количество посетителей до 50% от общей вместимости. Магазины и торговые центры должны также следить за числом клиентов и обеспечивать как минимум 15 кв. м на одного человека.

Правительство отменило комендантский час и сняло запрет на распитие алкогольных напитков в общественных местах. Также отменяется запрет на работу магазинов по воскресеньям.

С 3 декабря в стране открылись фитнес-центры и спортивные залы, музеи, парки, библиотеки, казино и бассейны. Театры и кинотеатры пока остаются закрыты.

Чехия считается одной из европейских стран с самой большим уровнем смертности от коронавируса. В стране зафиксировано за время пандемии 8,3 тыс. летальных исходов впоследствии заражения COVID-19, при этом около 7,7 тыс. человек скончались в период с октября по ноябрь.

Источник

коронавирус, карантин, Чехия
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