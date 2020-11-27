"Нафтогаз" не будет повышать цену на газ в декабре

Об этом сообщает пресс-служба "Нафтогаз Украины".

Дословно: "Оставить цены на уровне ноября позволяет европейская конъюнктура, достаточно теплая погода и тот факт, что оптовая цена голубого топлива не изменилась. А если кто-то говорит, что дорого импортировать - они просто максимизируют прибыль".

Цена в декабре останется на уровне ноября и составит:

6,33 грн за кубометр с НДС в рамках тарифа "Лунный".

6,45 грн за кубометр с НДС в рамках тарифа "Годовой".

Доля "Нафтогаза" на рынке составляет примерно 2,5%.

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