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"Нафтогаз" не будет повышать цену на газ в декабре

27.11.2020 / 11:49
Газопоставляющая компания "Нафтогаз Украины" обещает не повышать цену газа для населения на декабрь.

Об этом сообщает пресс-служба "Нафтогаз Украины".

Дословно: "Оставить цены на уровне ноября позволяет европейская конъюнктура, достаточно теплая погода и тот факт, что оптовая цена голубого топлива не изменилась. А если кто-то говорит, что дорого импортировать - они просто максимизируют прибыль".

Цена в декабре останется на уровне ноября и составит:

6,33 грн за кубометр с НДС в рамках тарифа "Лунный".

6,45 грн за кубометр с НДС в рамках тарифа "Годовой".

Доля "Нафтогаза" на рынке составляет примерно 2,5%.

Источник

газ, цена газа, Нафтогаз
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