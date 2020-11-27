Бюджет-2021: дефицит уменьшат, повышение "минималки" до 6,5 тысяч перенесут – нардеп

Об этом со ссылкой на источники сообщил в Telegram нардеп от "Голоса", первый заместитель главы финансового комитета Рады Ярослав Железняк

"До сих пор финального текста нет, но он появится в ближайшее время на Кабмине. Может сегодня, может завтра. Это уже дело техники", - отметил нардеп.

По его словам, у МВФ было три главные претензии по бюджету: уменьшить дефицит, пересмотреть прогноз и решить вопрос с минималкой.

"По имеющейся информации (еще раз, пока от источников) по всем трем есть решение.

Дефицит. Теперь Кабмин должен уменьшить до 5,3% от ВВП (то есть на -0,7% от того, что было принято в первом чтении). Для понимания это означает минус более чем 30 млрд грн из расходов. И это если не уменьшается прогноз по ВВП", - добавил Железняк.

"Прогноз по ВВП. Есть информация, что как раз номинальный ВВП заставили снизить с 4506 млрд грн на меньшую сумму. Пока непонятно на сколько. Но в любом случае это еще минус миллиарды из расходов", - написал он.

Также, по его словам, повышение минималки до 6500 грн/месяц с середины 2021 года перенесено на декабрь.

"Пока у меня есть подтверждение этих изменений из трех источников, но все еще может переиграться", - отметил нардеп.

Напомним: Министерство финансов успешно завершило переговоры с МВФ относительно основных параметров проекта госбюджета на 2021 год, что было одной из главных предпосылок для получения очередного транша.

Советник руководителя Офиса президента Тимофей Милованов заявил, что в этом году Украина не успевает получить транш Международного валютного фонда, но может достичь договоренности на рабочем уровне, что позволит взять другие заимствования.

Глава комитета ВР по вопросам финансов и банковской деятельности Даниил Гетманцев предположил, что парламент может не успеть принять проект закона о государственном бюджете на 2021 год не только в определенный законодательством срок до 1 декабря, но и вообще, до конца текущего года.

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