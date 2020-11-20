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В РПЦ прекратили поминовение архиепископа Кипрского Хризостома, признавшего ПЦУ

20.11.2020 / 17:53
В РПЦ прекратили поминовение архиепископа Кипрского Хризостома, признавшего ПЦУ
Источник: Патриархия.ру
Синод постановил прекратить сослужение с теми иерархами Кипрской Церкви, которые вступят в церковное общение с представителями ПЦУ

Священный Синод РПЦ на своем заседании 20 ноября решил прекратить поминовение в диптихах, молитвенное и евхаристическое общение с Предстоятелем Кипрской Православной Церкви архиепископом Хризостомом из-за его поминовения в числе Предстоятелей автокефальных Православных Церквей главы ПЦУ.

Синод постановил прекратить сослужение с теми иерархами Кипрской Церкви, которые вступят в церковное общение с представителями ПЦУ, сообщает patriarchia.ru.

В РПЦ отметили, что «Архиепископ Хризостом признал, что свое решение с членами Священного Синода Кипрской Церкви он не обсуждал, и о предстоящем поминовении они не знали».

Митрополиты Лимассольский Афанасий, Киккский Никифор, Тамасосский Исаия и епископ Амафунткий Николай в совместном заявлении осудили деяние Архиепископа за «грубое нарушение соборного, коллективного и демократического устройства нашей Православной Церкви и способа функционирования Кипрской Православной Церкви на основании этой системы», призвали его «немедленно отменить свое антиканоническое и не имеющее силы деяние»

24 октября за Божественной литургией в монастыре Пресвятой Богородицы Хрисороятиссы (близ г. Пафос) Архиепископ Новой Юстинианы и всего Кипра Хризостом II помянул в числе Предстоятелей автокефальных Православных Церквей главу ПЦУ.

Источник: Inpress.ua
РПЦ, УПЦ, ПЦУ
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