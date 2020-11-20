На встрече Совета Церквей с Премьер-министром УПЦ призвала урегулировать карантинные ограничения для религиозных организаций

В Украинской Православной Церкви призвали власть обратить внимание на несбалансированность карантинных ограничений в отношении религиозных организаций.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на news.church.ua, об этом епископ Барышевский Виктор (Коцаба) заявил во время встречи представителей Всеукраинского Совета церквей и религиозных организаций с Премьер-министром Украины Денисом Шмигалем.

«Хорошо понимая необходимость введения нашим Правительством противоэпидемических мероприятий одновременно хотим обратить внимание на несбалансированность карантина в отношении религиозных организаций, в частности ограничения количества лиц до 20 во время совершения богослужений или других религиозных обрядов в выходные дни. В то же время деятельность кинотеатров и театров разрешается с наполненностью до 50%», - отметил епископ Виктор.

Обсуждая тему военного капелланства, епископ Виктор обратил внимание на законопроект №4148, в котором содержатся положения, с которыми трудно согласиться, а именно отсутствие регулирования взаимоотношений профильного министерства и военного командования с религиозными организациями.

Касаясь вопроса медицинского капелланства, представитель Украинской Православной Церкви отметил, что сама идея такого капелланства заслуживает одобрения, уточнив, что священнослужитель в больнице должен быть не просто аналогом социального работника, а именно пастырем, который оказывает духовную опеку больным, и это должно быть отраженно в соответствующих государственных документах, регулирующих медицинское капелланство.

Епископ Виктор также коснулся темы защиты традиционных семейных ценностей, отметив недопустимость пропаганды идеологии ЛГБТ-сообществ.

«Украинская Православная Церковь не уступит Евангельским учением в угоду греху. Как Христос нам завещал, мы любим каждого грешника, но осуждаем грех, который он делает и пропагандирует, поэтому не можем стоять в стороне и молчать. Поэтому обращаемся с просьбой ко всем, кому Господь вручил руководство нашей страной, не продавать наши исконные национальные ценности, а традиционная христианская семья пусть станет опорой для расцвета и укрепления благосостояния нашего Украинского независимого и самостоятельного государства», – сказал архиерей.

Встреча завершилась итоговыми комментариями профильных чиновников, которые озвучили направления дальнейшей практического сотрудничества правительственных структур с Церквями и религиозными организациями.