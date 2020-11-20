Войти | Зарегистрироваться
18:47

пятница,
20 ноября
Онлайн
Под ударом не только легкие. Какие органы человека поражает коронавирус
Жизнь
Под ударом не только легкие. Какие органы человека поражает коронавирус
У Sars-CoV-2 уже больше 13 тысяч мутаций. Становится ли он легче для нас?
Жизнь
У Sars-CoV-2 уже больше 13 тысяч мутаций. Становится ли он легче для нас?
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Общество

На встрече Совета Церквей с Премьер-министром УПЦ призвала урегулировать карантинные ограничения для религиозных организаций

20.11.2020 / 17:45
На встрече Совета Церквей с Премьер-министром УПЦ призвала урегулировать карантинные ограничения для религиозных организаций
Источник: Центр информации УПЦ
Хорошо понимая необходимость введения нашим Правительством противоэпидемических мероприятий одновременно хотим обратить внимание на несбалансированность карантина в отношении религиозных организаций

В Украинской Православной Церкви призвали власть обратить внимание на несбалансированность карантинных ограничений в отношении религиозных организаций.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на news.church.ua, об этом епископ Барышевский Виктор (Коцаба) заявил во время встречи представителей Всеукраинского Совета церквей и религиозных организаций с Премьер-министром Украины Денисом Шмигалем.

«Хорошо понимая необходимость введения нашим Правительством противоэпидемических мероприятий одновременно хотим обратить внимание на несбалансированность карантина в отношении религиозных организаций, в частности ограничения количества лиц до 20 во время совершения богослужений или других религиозных обрядов в выходные дни. В то же время деятельность кинотеатров и театров разрешается с наполненностью до 50%», - отметил епископ Виктор.

Обсуждая тему военного капелланства, епископ Виктор обратил внимание на законопроект №4148, в котором содержатся положения, с которыми трудно согласиться, а именно отсутствие регулирования взаимоотношений профильного министерства и военного командования с религиозными организациями.

Касаясь вопроса медицинского капелланства, представитель Украинской Православной Церкви отметил, что сама идея такого капелланства заслуживает одобрения, уточнив, что священнослужитель в больнице должен быть не просто аналогом социального работника, а именно пастырем, который оказывает духовную опеку больным, и это должно быть отраженно в соответствующих государственных документах, регулирующих медицинское капелланство.

Епископ Виктор также коснулся темы защиты традиционных семейных ценностей, отметив недопустимость пропаганды идеологии ЛГБТ-сообществ.

 «Украинская Православная Церковь не уступит Евангельским учением в угоду греху. Как Христос нам завещал, мы любим каждого грешника, но осуждаем грех, который он делает и пропагандирует, поэтому не можем стоять в стороне и молчать. Поэтому обращаемся с просьбой ко всем, кому Господь вручил руководство нашей страной, не продавать наши исконные национальные ценности, а традиционная христианская семья пусть станет опорой для расцвета и укрепления благосостояния нашего Украинского независимого и самостоятельного государства», – сказал архиерей.

Встреча завершилась итоговыми комментариями профильных чиновников, которые озвучили направления дальнейшей практического сотрудничества правительственных структур с Церквями и религиозными организациями.

Источник: Inpress.ua
УПЦ
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
20 ноября
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.