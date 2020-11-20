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Штрафы за отсутствие масок поддерживают 75% украинцев

20.11.2020 / 16:47
Введение штрафов за пребывание в общественных местах и ​​транспорте без масок поддерживают 75% украинцев, 24% выступают против этого.

Об этом свидетельствуют результаты опроса Социологической группы Рейтинг, проведенного 15-17 ноября 2020 года.

Как отмечается, чаще штрафы поддерживают женщины и старшие люди, самая высокая поддержка в Киеве, наименьшая - на юге.

При этом 83% опрошенных считают, что часто одевают защитную маску, 14% - иногда или редко, 3% - почти никогда.

70% опрошенных часто дезинфицируют руки, 23% - иногда или редко, 6% - почти никогда. Лишь 14% часто используют защитные перчатки, 33% - иногда или редко, 53% - почти никогда.

По сравнению с мартом, частое пользование масками значительно возросло (с 58 до 83%), а защитными перчатками - существенно снизилось (с 38 до 14%).

Опрос проводился среди населения Украины в возрасте от 18 лет во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Выборка репрезентативная по возрасту, полу и типу поселения. Выборочная совокупность: 3000 респондентов. Метод опроса: CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing - телефонные интервью с использованием компьютера) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 1,8%.

Напомним, 19 ноября Президент Владимир Зеленский подписал закон об административной ответственности за пребывание в общественных учреждениях и транспорте без средств защиты. Законом предусмотрено наказание за пребывание в общественных зданиях, сооружениях, общественном транспорте во время действия карантина без одетых средств индивидуальной защиты, в том числе респираторов или защитных масок, которые закрывают нос и рот, в том числе изготовленных самостоятельно, в виде штрафа от 10 до 15 необлагаемых минимумов доходов граждан (от 170 грн до 255 грн).

Источник

опрос, штраф
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