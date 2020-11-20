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В Церкви считают, что пандемия напомнила верующим о ценности молитвы в храме

20.11.2020 / 16:33
В Церкви считают, что пандемия напомнила верующим о ценности молитвы в храме
Источник: Патриархия.ру
Трансляции церковных служб на телевидении и в Интернете смогли отчасти заменить верующим возможность посетить храм

Пандемия напомнила о том, что многие разучились ценить — о возможности в любой момент зайти в храм для молитвы.

Об этом сказал председатель Синодального отдела РПЦ по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда, сообщает patriarchia.ru.

«Мы часто жалуемся, что не успеваем помолиться, потому что утром бежим на работу, а вечером сильно устаем. Теперь же, находясь дома, люди обнаружили, что проблема чаще всего не в недостатке времени, а в их внутреннем состоянии. Думаю, что многие извлекли для себя урок», — отметил Легойда.

Он подчеркнул, в православии храм — это не только место для молитвы, но место, где люди принимают участие в таинствах, а на дому или дистанционно приступить к таинствам невозможно.

Владимир Легойда рассказал, что из-за ограничений, связанных с распространением коронавирусной инфекции, люди оказались лишены того, что за эти 20-25 лет разучились ценить — возможности в любой момент зайти в храм для молитвы. И это вызвало определенное напряжение среди верующих.

По мнению главы Отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ, трансляции церковных служб на телевидении и в Интернете смогли отчасти заменить верующим возможность посетить храм.

«Многим людям важно было увидеть трансляцию из своего храма. Поэтому они были так популярны и востребованы», — напомнил он.

Кроме того, Владимир Легойда добавил, что для верующих любые ограничения возможности посещения храмов, даже если они отчасти компенсируются организацией телетрансляций с богослужений, вызывают глубокие переживания.

«Есть те, кто не принимают это, говорят: «Я не могу перед телевизором стоять и молиться, мне нужно быть в храме». А кто-то в то же время говорит обратное: «Как здорово! Я вроде бы и дома, но вот мой родной храм, вот мой священник», — заключил председатель Отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ.

Как сообщалось ранее, в Церкви напомнили, что игнорирование некоторыми верующими масочного режима и карантинных ограничений может привести к закрытию церквей.

Источник: Inpress.ua
РПЦ
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