Войти | Зарегистрироваться
21:28

четверг,
12 ноября
Онлайн
У Sars-CoV-2 уже больше 13 тысяч мутаций. Становится ли он легче для нас?
Жизнь
У Sars-CoV-2 уже больше 13 тысяч мутаций. Становится ли он легче для нас?
Молодежь помолодеет: почему новый закон уменьшает возраст молодежи
Страна
Молодежь помолодеет: почему новый закон уменьшает возраст молодежи
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Политика

Живим або як буде: "Соросята" объявили в розыск Зеленского и Ермака, – СМИ

12.11.2020 / 21:13
В Печерском районе Киева появились листовки с объявлением в розыск Президента Украины Владимира Зеленского и руководителя Офиса Президента Андрея Ермака.

Так, Президента Зеленского "обвиняют" в систематическом предательстве национальных интересов Украины и соучастии в сговоре с коррупционерами с целью устранить с должности директора Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Артема Сытника. Руководителю Офиса Президента Ермаку "вменяют" систематическое предательство национальных интересов Украины, лоббирование интересов Президента Российской Федерации Владимира Путина и работу на самопровозглашенные республики (ДНР, ЛНР), пишут Украинскин новости.

По сведениям журналистов, данные листовки расклеили представители "праволиберальной партии "Демократична Сокира".

По мнению ведущей видеоблога "Ясно. Понятно" Олеси Медведевой, недавние попытки Офиса Президента "подружиться с "соросятами", похоже, только раззадорили аппетиты последних.

"Протянешь руку - откусят локоть, Владимир Александрович", - написала Медведева в своем Telegram-канале.

Она обнародовала фотографии листовок и отметила, что ими "завешали весь Печерск".

Зеленский, Ермак, ДемСокира
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
12 ноября
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.