Живим або як буде: "Соросята" объявили в розыск Зеленского и Ермака, – СМИ

Так, Президента Зеленского "обвиняют" в систематическом предательстве национальных интересов Украины и соучастии в сговоре с коррупционерами с целью устранить с должности директора Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Артема Сытника. Руководителю Офиса Президента Ермаку "вменяют" систематическое предательство национальных интересов Украины, лоббирование интересов Президента Российской Федерации Владимира Путина и работу на самопровозглашенные республики (ДНР, ЛНР), пишут Украинскин новости.

По сведениям журналистов, данные листовки расклеили представители "праволиберальной партии "Демократична Сокира".

По мнению ведущей видеоблога "Ясно. Понятно" Олеси Медведевой, недавние попытки Офиса Президента "подружиться с "соросятами", похоже, только раззадорили аппетиты последних.

"Протянешь руку - откусят локоть, Владимир Александрович", - написала Медведева в своем Telegram-канале.

Она обнародовала фотографии листовок и отметила, что ими "завешали весь Печерск".