Судья БП ВС Кибенко пытается легализировать внесение абсолютно беспредельных решений

Эта инициатива вызывает недоумение у служителей Фемиды, информирует телеграмм-канал "Под мантией".

"Судья Большой палаты Верховного Суда, подружка главы ВС, Елена Кибенко продолжает "чудить" в своём репертуаре. Она запустила опросник, чтобы узнать, нужно ли ссылаться в своих решениях на мнение Научно-консультационного совета при Верховном Суде", - сказано в сообщении.

Авторы поста объясняют, почему Кибенко задает такие вопросы. "Первое, не нужно писать, что Кибенко задала вопрос из-за своей тупости. Нет. Это обычный развод юридической тусовки, тупая попытка легализировать дальнейшие внесения абсолютно беспредельных решений. Схема тупая и простая - планируют получать нужный вывод от НКС (Они же научные деятели, им можно размышлять и писать абсолютно все. Научная мысль, она такая), а те, в свою очередь, ссылаясь на вывод НКС, без зазрения совести будут говорить на черное белое. Если возникнут вопросы - пальцем будут показывать на НКС. И да. Если нужно будет изменить практику или подход в каком-то деле - они получат новый, кардинально другой вывод, от НКС.

Второе, за размышлениями о необходимости ссылки в тексте решения ВС на выводы НКС упущен самый важный момент - предусматривает ли процессуальный кодекс (любой) право судей ВС обращаться к НКС и принимать во внимание такие выводы в делах, которые у них в производстве? Такого права нет. Ни в одном из процессуальных кодексов. Да и в кодексах вообще нет такого органа, как НКС. Хотя у судей Большой палаты всегда были проблемы с процессуальными кодексами. Они всегда чудили.

И третье. Если у вас, судьи БП, возникли сомнения, или истец (ответчик) что-то там не доказал - принимайте решение, исходя из материалов дела. Принцип состязательности никуда не исчез. Ведь вас же тогда для этого в ручном режиме Филатов с Порошенко набирали из научной среды", - отмечают судьи.