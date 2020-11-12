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Кабмин согласовал назначение трех новых глав ОГА

12.11.2020 / 11:18
Кабинет министров согласовал назначение новых глав Одесской, Николаевской и Сумской областей.

Об этом шла речь на заседании Кабмина 11 ноября

В частности, правительство согласовало назначение Сергея Гриневецкого на должность главы Одесской ОГА, Виталия Кима - главой Николаевской ОГА, Василия Фому - главой Сумской ОГА.

Премьер и министр здравоохранения призвали будущих руководителей ОГА сконцентрироваться на борьбе с COVID-19, обеспечить регионы койко-местами и кислородом для больных на коронавирус.

Представитель Кабинета министров в Верховной Раде Василий Мокан опубликовал все кадровые решения, которые 11 ноября приняло правительство.

В частности, он сообщил, что чиновники согласовали увольнение Александра Стадника с должности главы Николаевской ОГА (по соглашению сторон).

Напомним: 5 ноября президент Владимир Зеленский уволил глав Ивано-Франковской, Одесской и Сумской облгосадминистраций.

Источник

Кабмин, ОГА
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