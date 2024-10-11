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Гутерреш запевняє, що на саміті БРІКС закликав до справедливого миру в Україні відповідно до Статуту ООН

26.10.2024 / 13:15
Генсек Організації Об’єднаних Націй Антоніу Гутерреш стверджує, що на саміті БРІКС у Казані наголошував на необхідності підтримання цінностей Статуту ООН.

Як передає Укрінформ, про це Генеральний секретар ООН написав у соцмережі Х.

«Я повертаюся з Казані, де вкотре взяв участь у виїзній сесії саміту БРІКС, що представляє майже половину населення планети», – вказав він.

За словами Гутерреша, на сесії він «закликав до справедливого миру в Україні відповідно до Статуту ООН, міжнародного права та резолюцій Генеральної Асамблеї».

«Я підкреслив, що ми повинні повсюдно підтримувати цінності Статуту ООН, верховенство права та принципи суверенітету, політичної незалежності й територіальної цілісності держав», – додав Генсек.

Він також поінформував, що на полях саміту зустрівся з кількома главами держав та урядів (за даними офісу Генсека, Гутерреш мав зустрічі з лідерами росії, білорусі й Туркменістану).

«Під час зустрічі з президентом путіним я наголосив, що російське вторгнення в Україну є порушенням Статуту ООН та міжнародного права, і повторив тези, які я озвучив на засіданні саміту, – зазначив він. – Я також наголосив на своїй рішучій підтримці укладення угоди про безпеку судноплавства в Чорному морі, що є важливим для глобальної продовольчої безпеки».

Нагадаємо, Гутерреш 24 жовтня виступив на саміті БРІКС у Казані, а пізніше мав двосторонню зустріч із Путіним. У виступі на саміті він заявив про необхідність досягнення миру в Україні на основі Статуту ООН.

У МЗС України критично оцінили поїздку Гутерреша на саміт БРІКС до росії. Він як офіційна особа відхилив запрошення України на перший Глобальний саміт миру у Швейцарії, однак прийняв запрошення до Казані від воєнного злочинця путіна. На переконання України, це неправильний вибір, що не сприяє справі миру та шкодить репутації ООН.

ООН, Гутерреш
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