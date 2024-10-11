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ISW: путін вважає, що західна "втома від України" заохочує рф продовжувати війну

26.10.2024 / 16:20
російський диктатор володимир путін дав зрозуміти, що західна "втома від України" заохочує рф продовжувати війну. Крім того, він дотримуватиметься своєї теорії перемоги.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на звіт американського Інституту вивчення війни (ISW).

Зокрема, 25 жовтня після завершення саміту БРІКС у Казані, путін відповів на запитання журналіста про те, чи сприяють виснажені українські війська, західна військова втома чи міць російських військових - успіху наступальних операцій рф на всьому театрі військових дій.

За словами диктатора, росія має продовжувати подвоювати свої військові зусилля в Україні та не звертати уваги на обговорення втоми супротивника.

Путін додав, що Захід "починає реалістично оцінювати ситуацію навколо України" та "міняє свою риторику" про необхідність "стратегічної поразки" росії. Також він сказав, що рф може "тільки похвалити" Захід за цей риторичний відхід від повної поразки росії в Україні.

Пізніше путін в інтерв'ю заявив, що будь-який результат російсько-української війни має бути на користь рф і ґрунтуватися на "реаліях на полі бою". Таким чином він зазначив, що росія залишається прихильною до своєї початкової мети - змусити український уряд капітулювати, а також знищити державність та армію України.

"ISW продовжує оцінювати, що теорія перемоги путіна ґрунтується на критичному припущенні, що Захід залишить Україну заради перемоги росії або з власної волі, або у відповідь на зусилля росії переконати Захід зробити це, і що далеко не очевидно, що Захід так зробить", - резюмували аналітики.

ISW, БРІКС
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