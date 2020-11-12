Карантин "выходного дня" будет до конца года – источники

Об этом сообщили источники в Министерстве здравоохранения

Прямая речь: "Карантин "выходного дня" будет с 00 часов субботы до 00 часов понедельника. Срок, как и весь карантин, пока до 31 декабря".

По словам собеседника, решение о карантине "выходного дня" до 31 декабря уже есть, но его просто не оформили постановлением.

Он уточнил, что продление карантина "выходного дня" после нового года будет зависеть от эпидситуации.

Напомним: 11 ноября Кабинет министров отменил адаптивный карантин и ввел в Украине общий карантин с "локдауном выходного дня". Ограничения предварительно будут действовать до 30 ноября.

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