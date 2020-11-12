Если ничего не делать, мест в больницах не будет уже в середине декабря - Шмыгаль

Об этом шла речь на заседании правительства, которое прошло в формате онлайн-конференции 11 ноября.

Прямая речь Шмыгаля: "У нас же задача - не остановить присутствие людей в развлекательных заведениях, заведениях питания, у нас задача - уменьшить потоки людей в метро, ​​в маршрутных такси, на транспорте, уменьшить социальные контакты людей в выходные дни для того, чтобы остановить рост болезни в Украине.

Потому что если ничего не предпринять, уже 10-15 декабря медицинская система не сможет принимать ни одного человека, мест в больницах не будет даже в коридорах".

"Карантин выходного дня" будет действовать с этих выходных и предварительно до 30 ноября.

Министр здравоохранения Максим Степанов пояснил, что нужно хотя бы трое выходных, чтобы разорвать цепь распространения коронавирусной болезни, хотя самый лучший способ был - полный локдаун на три недели.

Глава МОЗ сказал, что койки в больницах заполняются в геометрической прогрессии, по состоянию на 11 ноября больные занимают уже 28 514 коек (из 52 тысяч в целом возможных - ред.).

Степанов сказал, что главная цель карантинных мероприятий - сохранить медицинскую систему, чтобы "не пришлось увидеть больных, умирающих на лестницах больниц".

В какой-то момент он перешел на эмоции так, что начал стучать по столу.

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