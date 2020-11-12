Войти | Зарегистрироваться
10:42

четверг,
12 ноября
Онлайн
У Sars-CoV-2 уже больше 13 тысяч мутаций. Становится ли он легче для нас?
Жизнь
У Sars-CoV-2 уже больше 13 тысяч мутаций. Становится ли он легче для нас?
Молодежь помолодеет: почему новый закон уменьшает возраст молодежи
Страна
Молодежь помолодеет: почему новый закон уменьшает возраст молодежи
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Общество

Если ничего не делать, мест в больницах не будет уже в середине декабря - Шмыгаль

12.11.2020 / 09:45
Премьер-министр Денис Шмыгаль объяснил, что если не усилить карантин хотя бы в выходные, то уже через месяц больницы вообще не смогут принимать больных с COVID-19.

Об этом шла речь на заседании правительства, которое прошло в формате онлайн-конференции 11 ноября.

Прямая речь Шмыгаля: "У нас же задача - не остановить присутствие людей в развлекательных заведениях, заведениях питания, у нас задача - уменьшить потоки людей в метро, ​​в маршрутных такси, на транспорте, уменьшить социальные контакты людей в выходные дни для того, чтобы остановить рост болезни в Украине.

Потому что если ничего не предпринять, уже 10-15 декабря медицинская система не сможет принимать ни одного человека, мест в больницах не будет даже в коридорах".

"Карантин выходного дня" будет действовать с этих выходных и предварительно до 30 ноября.

Министр здравоохранения Максим Степанов пояснил, что нужно хотя бы трое выходных, чтобы разорвать цепь распространения коронавирусной болезни, хотя самый лучший способ был - полный локдаун на три недели.

Глава МОЗ сказал, что койки в больницах заполняются в геометрической прогрессии, по состоянию на 11 ноября больные занимают уже 28 514 коек (из 52 тысяч в целом возможных - ред.).

Степанов сказал, что главная цель карантинных мероприятий - сохранить медицинскую систему, чтобы "не пришлось увидеть больных, умирающих на лестницах больниц".

В какой-то момент он перешел на эмоции так, что начал стучать по столу.

Источник

больницы, коронавирус, Минздрав
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
12 ноября
11 ноября
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.