ЦИК объяснила, почему до сих пор нет результатов местных выборов

Об этом сказал председатель Центральной избирательной комиссии Олег Диденко во время заседания ЦИК 11 ноября вечером.

"По состоянию на сейчас завершается процесс установления результатов местных выборов практически всеми территориальными избирательными комиссиями, подавляющее большинство из них уже установили результаты", - подчеркнул он.

По его словам, сейчас еще не завершен процесс по подсчету результатов выборов в областные советы в Черновицкой и Киевской областях.

Диденко пояснил, что в Черновицкой области это обусловлено деятельностью Черновицкой городской ТИК, которая завершает пересчет голосов на избирательных участках, и выразил надежду, что в ближайшее время там будут установлены результаты выборов в области, городе Черновцы и Черновицком районе.

Кроме того, он отметил, что завершение установления результатов в Киевский облсовет планируется уже сегодня, 11 ноября.

Также председатель ЦИК проинформировал, что в некоторых ТИК еще продолжается или пересчет голосов во исполнение решений судов, или завершается обжалование в судебном порядке решений ТИК.

Так, по его данным, не установлены результаты выборов Марганецкой городской ТИК по выборам городского головы, завершаются судебные разбирательства в городе Кривой Рог, в связи с чем не установлены результаты выборов депутатов городского совета и городского головы.

К тому же Диденко отметил, что в городе Овруч Житомирской области суд обязал осуществить повторный подсчет голосов на 25 избирательных участках, есть решения судов о повторном подсчете Коцюбинской поселковой ТИК и Ковалевской поселковой ТИК на Киевщине, судебное решение о Каменской городской ТИК Черкасской области о результатах выборов на 25 избирательных участках.

"Таким образом, те случаи, где процесс определения результатов еще не завершен, имеет под собой объективные основания, в частности необходимость учета решений судов, и находится на контроле Центральной избирательной комиссии", - заверил глава ЦИК.

В то же время Диденко напомнил, что Центральная избирательная комиссия не устанавливает результатов местных выборов, это делают территориальные избирательные комиссии.

"Поскольку у нас сейчас завершаются местные выборы, которые организуются территориальными избирательными комиссиями, ЦИК не устанавливает их результаты. Те сведения, которые передаются в Центральную избирательную комиссию за средства Государственного реестра избирателей и размещаются на официальном сайте ЦИК, имеют информационный характер, они не являются официальными, в то же время официальные результаты устанавливают именно территориальные избирательные комиссии", - подчеркнул глава ЦИК.

При этом он добавил, что ЦИК принимает меры, чтобы сведения от ТИК передавались быстрее с целью максимального информирования граждан о результатах местных выборов.

Напомним, очередные местные выборы в Украине состоялись 25 октября. Согласно календарному плану проведения выборов территориальные избирательные комиссии должны были установить результаты голосования до 6 ноября включительно.

10 ноября Центральная избирательная комиссия обязала Черновицкую городскую территориальную избирательную комиссию безотлагательно установить итоги и результаты местных выборов.

11 ноября секретарь СНБО Алексей Данилов обратился с письмом к председателю Центральной избирательной комиссии Олегу Диденко с просьбой принять безотлагательные меры по установлению результатов голосования на местных выборах и немедленному их обнародованию на официальном веб-сайте ЦИК.

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