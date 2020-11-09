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Байден обратился к нации и призвал сторонников Трампа дать шанс друг другу

09.11.2020 / 09:47
Джо Байден, который, по последним данным, победил действующего президента США Дональда Трампа в борьбе за президентское кресло обратился к нации и призвал сторонников Трампа снизить градус напряжения и дать шанс друг другу.

Об этом сообщает CNN

Прямая речь: "Я понимаю разочарование всех тех, кто голосовал за президента Трампа. Я сам пару раз проигрывал, но давайте дадим шанс друг другу.

Время отказаться от резкой риторики, снизить температуру, начать прислушиваться друг к другу и перестать относиться к нашим оппонентам как к врагам. Они не наши враги. Они американцы".

Байден сослался на Библию, заявив, что сейчас для Америки настало время исцеления.

В своем обращении бывший вице-президент заявил, что эта победа является напоминанием о тех, кто прилагал все усилия, чтобы она состоялась.

"Американский народ, – сказал Байден, – четко сформулировал свой выбор. Мы победили с наибольшим количеством голосов когда-нибудь отданных за президента в истории страны – 74 миллиона".

Обратилась к американцам также новоизбранная первая женщина вице-президент Камала Харрис.

"Хотя я и буду первой женщиной в этом офисе, но я не буду последней. Поскольку каждая маленькая девочка теперь видит, что это страна возможностей, независимо от вашего пола, наша страна дала вам четкий месседж: мечтайте с амбициями, ведите с убеждениями и смотрите на себя так, как другие не могут. Но знайте, мы будем аплодировать вам на каждом шагу", – сказала она.

Харрис добавила, что отдав голос за Байдена американцы выбрали надежду, единство, порядочность и правду.

Стоит отметить, что во время обращении к нации, которое состоялось в городе Уилмингтон, штат Делавэр, все присутствующие на сцене были в масках, кроме Байдена.

Напомним: ведущие СМИ в США сообщили, что Джо Байден получил более 270 голосов выборщиков, что означает победу на президентских выборах.

Официально победителем гонки считается кандидат, за которого 14 декабря проголосует Коллегия выборщиков.

Новый президент официально приступает к исполнению обязанностей после принятия присяги 20 января.

Источник

США, выборы, Байден, Трамп
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