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Индийскую вакцину от коронавируса ожидают в феврале

06.11.2020 / 17:58
Индийская вакцина COVAXIN выйдет на рынок не позднее февраля следующего года, на месяц раньше, чем ожидалось.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на собственные источники в правительстве Индии.

«Ожидается, что в начале года - в феврале или марте - она ​​будет доступна», - прокомментировал журналистам сроки выхода вакцины один из сотрудников Индийского института медицинских наук.

Ранее индийская фармацевтическая компания Bharat Biotech, которая разрабатывает COVAXIN, сообщала о выходе вакцины на рынок во втором квартале 2021 года.

Если COVAXIN выйдет в феврале, то это сделает эту вакцину первой в Индии утвержденной вакциной от коронавируса.

Сейчас несколько ведущих кандидатов-производителей вакцин уже находятся на заключительном, третьем этапе тестирования.

Экспериментальная вакцина, разработанная британской фармацевтической компанией AstraZeneca, является одной из самых усовершенствованных, и Великобритания планирует выпустить ее в конце декабря или в начале 2021 года.

Источник

коронавирус, вакцина
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