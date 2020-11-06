Индийскую вакцину от коронавируса ожидают в феврале

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на собственные источники в правительстве Индии.

«Ожидается, что в начале года - в феврале или марте - она ​​будет доступна», - прокомментировал журналистам сроки выхода вакцины один из сотрудников Индийского института медицинских наук.

Ранее индийская фармацевтическая компания Bharat Biotech, которая разрабатывает COVAXIN, сообщала о выходе вакцины на рынок во втором квартале 2021 года.

Если COVAXIN выйдет в феврале, то это сделает эту вакцину первой в Индии утвержденной вакциной от коронавируса.

Сейчас несколько ведущих кандидатов-производителей вакцин уже находятся на заключительном, третьем этапе тестирования.

Экспериментальная вакцина, разработанная британской фармацевтической компанией AstraZeneca, является одной из самых усовершенствованных, и Великобритания планирует выпустить ее в конце декабря или в начале 2021 года.

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