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Мэров Днепра, Полтавы и Кривого Рога будут выбирать во 2-м туре

06.11.2020 / 11:50
Уже в 14 городах с количеством избирателей более 75 тысяч назначено повторное голосование по выборам городского головы. Среди них Днепр, Полтава и Кривой Рог.

Таковы данные Центральной избирательной комиссии по состоянию на 12:00 5 ноября.

Так, 15 ноября второй тур голосование состоится в таких городах:

- Одесса,

- Луцк;

- Сумы;

- Краматорск;

- Каменец-Подольский.

22 ноября второй тур выборов мэра состоится в:

- Днепре;

- Кривом Роге;

- Полтаве;

- Львове;

- Ужгороде;

- Ровно;

- Славянске;

- Броварах;

- Дрогобыче.

При этом ЦИК не сообщает, какие кандидаты в этих городах вышли в финальную часть выборов.

В целом, по информации комиссии, избранными уже признаны 148 городских голов.

Также сообщается, что по состоянию на сейчас установлены результаты выборов 585 местных советов. В общем признаны избранными 13 323 депутатов. Из них 2 989 - в 116 городах.

Напомним: согласно результатам ексзит-полов, проведенных Студией Савика Шустера, в Кривом Роге во второй тур местных выборов могут выйти действующий мэр Юрий Вилкул и кандидат от "Слуги народа" Дмитрий Шевчик, в Днепре - действующий мэр Борис Филатов и Загид Краснов от партии "Гражданская сила".

О деталях виборов в Полтаве пока не сообщается.

Источник

выборы, ЦИК
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