Медведчук: Единственная в мире эффективная вакцина от коронавируса производится только в России

А украинская власть продолжает рассказывать сказки о неэффективности этой вакцины, игнорируя прямую возможность защитить здоровье граждан своей страны, как это уже сделали другие государства. Об этом, общаясь с журналистами в кулуарах Верховной Рады, сказал председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь», народный депутат Украины Виктор Медведчук, передает телеканал NewsOne.

Политик добавил, что эффективность препарата доказывается в том числе и тем, что он запущен в массовое обращение.

«Фактически вакцина, которая зарегистрирована, “Спутник V”, а также вторая вакцина “Вектор” в Новосибирском научном исследовательском центре, они являются единственными в мире и у них нет конкурентов. Поэтому надо исходить из того, что если эти вакцины запущены в массовое применение в России, и это, как считают ученые России, помогает в борьбе с коронавирусом, то это надо делать, а не вести дискуссии философского смысла о том, что, если это Россия – это плохо. Но ведь других вакцин ни одна страна пока не изобрела», – сказал Виктор Медведчук.

Народный депутат отметил, что в эффективности российской вакцины не сомневаются не только в Израиле, а и в более чем 50-ти странах мира, которые уже договорились о закупке препарата из РФ.

«Президенты России и Белоруссии вчера договорились о совместном производстве вакцин “Спутник V” на территории Белоруссии. Я могу сказать, что есть 50 стран, которые заявили о покупке этой вакцины. Вот помогает или не помогает – это от лукавого. Почему? Потому что те исследования, которые проведены центром имени Н. Ф. Гамалеи, разработавшим эту вакцину, они говорят о том, что она очень эффективная и она помогает», – добавил Виктор Медведчук.

Также он подчеркнул, что если бы украинская власть исходила из того, что во главе угла должно стоять здоровье людей, а не политические амбиции, то они действовали бы, как действуют те 50 стран мира, которые обратились за помощью к Российской Федерации для защиты своего населения.

Напомним, председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук обсудил возможность поставки в Украину российской вакцины от COVID-19 с президентом РФ Владимиром Путиным.