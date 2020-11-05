Духовник КДАиС рассказал, почему Церковь не благословляет революции

Христианин не может быть революционером, потому что видит прежде всего собственное несовершенство и все силы души направляет на борьбу с ним.

Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом рассказал архимандрит Маркелл (Павук), духовник Киевских духовных школ в комментарии порталу «Православная жизнь».

«Святой апостол Павел пояснил, что какие бы светлые идеи не были на знаменах революционеров, но «наша брань не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесных» (см. Еф. 6:12). То есть христианин воюет не с конкретными людьми, а прежде всего с собственными страстями и лукавыми духами, которые их разжигают. Тот, кто не погасил пламя страстей в душе и теле, не сможет погасить его и в других людях, а наоборот – еще больше разожжет. Революции поддерживают только те христиане, которые из-за чрезмерной житейской суеты потеряли догматическое и каноническое сознание, или оно у них, по выражению религиозного философа Н. Лосского, только ради мечтательного (фарисейского) благочестия. Большинство из них убеждены, что не нужно бороться со страстями, в результате самые гнусные молча или открыто объявляют нормой», - отметил архимандрит Маркелл.

По его мнению, так же, как революционер не может достичь справедливости, а с помощью пламени страстей еще больше способствует несправедливости, так и христианин не может убедить человека страстного, пока сам этим болеет.

«Нынче очаг страстей настолько увеличился, что люди сами никак не способны его погасить. Но это делает Сам Всемогущий Бог, допуская пандемию смертельной болезни. К сожалению, лишь очень маленькая часть людей ходит в воскресенье в церковь и кается в своих грехах, воюет с собственными страстями», - подчеркнул духовник КДАиС.

Он напомнил, что христианин не может быть революционером, потому что «видит прежде всего собственное несовершенство и все силы души направляет на борьбу с ним, а чужими грехами у него нет времени заниматься».

«Если большинство людей, подобно евангельскому блудному сыну, вернется в отчий дом, то есть к Единой Святой Соборной Православной Церкви, которую в ХХ веке хотели уничтожить безбожники, а сейчас под националистическими лозунгами пытаются полностью дискредитировать новые политики, только тогда можно надеяться на то, что Господь сменит гнев на милость», - заключил архимандрит Маркелл.