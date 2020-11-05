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В Сербии создали муралы в память о почившем митрополите Амфилохии

05.11.2020 / 16:41
В Сербии создали муралы в память о почившем митрополите Амфилохии
Источник: Центр информации УПЦ
Молодые люди, инициировавшие акцию, прониклись всем тем, что митрополит Амфилохий проповедовал в своей земной жизни –это человечность, героизм, правда, истина

В городах Фоча (Республика Сербская, Босния и Герцеговина) и Ниш (Сербия) появились муралы с изображением митрополита Черногорско-Приморского Амфилохия (Радовича), который отошел ко Господу 30 октября.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на Telegram-канал Игнат RS, автором мурала в Фоче стал молодой художник Владимир Миланович Чака. Рядом с большим черно-белым изображением профиля митрополита Амфилохия, выполненным на стене здания по мотивам одного из фотопортретов владыки, размещена надпись: «Твоей души мы четки. Твои дети, твоя семья. Прощай дорогой отче, отправляйся в свой дом. Вечная память в Царстве вечном!».

Второй портрет написал Сава Мишич, рядом со зданием начальной школы в сербском Нише.

Идея принадлежит организации «Деятельные акции Делийски вис», на счету которой уже семь муралов.

Молодой преподаватель изящных искусств Савва Мишич – опытный исполнитель таких работ.

«Я люблю расписывать муралы и писать именно людей, которые заслужили, чтобы в городе были их портреты», – говорит художник.

Место для фрески не случайно выбрано возле школы – важно, чтобы дети могли увидеть и почувствовать дух и слово Черногорского митрополита, принять ценности, о которых он говорил, приблизиться к Православию.

По словам священника Бобана Стойковича, молодые люди, инициировавшие акцию, прониклись всем тем, что митрополит Амфилохий проповедовал в своей земной жизни –это человечность, героизм, правда, истина. Они должны стать ориентиром для юных поколений.

Источник: Inpress.ua
УПЦ
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