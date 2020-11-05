Украинцы недовольны решением КС и боятся потерять безвиз

Об этом свидетельствуют результаты опроса социологической группы "Рейтинг"

Дословно: "Только 11% опрошенных положительно относятся к решению Конституционного суда, 25% - нейтрально, при этом большинство (59%) - отрицательно".

Наиболее негативно к решению Конституционного суда относятся люди старшего возраста, жители столицы, западной и центральной Украины, сторонники "Европейской солидарности", "Голоса" и партии "Сила и честь".

При этом 55% украинцев негативно относятся к вероятности отмены безвиза с ЕС.

Опрос проводился 2-3 ноября среди населения Украины в возрасте от 18 лет во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса.

Для исследования были опрошены 2000 респондентов методом CATI (телефонные интервью с использованием компьютера).

Ошибка репрезентативности исследования не более 2,2%.

Напомним, 27 октября по представлению 48 народных депутатов Конституционный суд признал неконституционной ст. 366-1 Уголовного кодекса. Решение КС расценили как отмену электронного декларирования, отмену полномочий Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции на полную проверку и мониторинг образа жизни, декриминализацию недостоверного декларирования.

В КС заверили, что из этой нормы УКУ надо лишь убрать "умышленное недекларирование" и скорректировать полномочия НАПК.

НАПК 28 октября закрыло реестр электронных деклараций якобы во исполнение решения Конституционного суда, однако затем открыло его по требованию Кабинета министров. КС заверил, что его решение не требовало закрытия реестра.

Президент Владимир Зеленский предложил прекратить полномочия судей КС, признать его решение о декларировании "ничтожным", оставив без правовых последствий, восстановив действие закона "О предотвращении коррупции". Позже он назвал лучшим выходом из конституционного кризиса добровольную отставку судей КС.

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