Войти | Зарегистрироваться
18:22

четверг,
05 ноября
Онлайн
У Sars-CoV-2 уже больше 13 тысяч мутаций. Становится ли он легче для нас?
Жизнь
У Sars-CoV-2 уже больше 13 тысяч мутаций. Становится ли он легче для нас?
Молодежь помолодеет: почему новый закон уменьшает возраст молодежи
Страна
Молодежь помолодеет: почему новый закон уменьшает возраст молодежи
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Общество

Митрополит УПЦ рассказал, почему важно молиться за Церковь и Родину

05.11.2020 / 16:50
Митрополит УПЦ рассказал, почему важно молиться за Церковь и Родину
Источник: Центр информации УПЦ
Он рассказал об особом заступничестве Пресвятой Богородицы

Молиться Богу и его Пресвятой Матери не только за себя и своих близких, а за свою страну и Церковь – важный долг каждого верующего.

Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом митрополит Запорожский и Мелитопольский Лука (Коваленко) написал в своем Телеграм-канале.

«Напоминаю о важном долге для каждого верующего человека – молиться Богородице не только за себя лично и за своих сродников, но более всего за нашу Матерь – Церковь, за нашу Родину, за духовенство, за наши святые храмы, лавры, монастыри. Молиться о тех, кто верой и правдой служит Богу и стоит на защите истинной веры от тех врагов и супостатов, которые, исполняя дьявольскую волю, восстали на Христа и на Его Святое Тело», - напомнил митрополит Лука.

Он рассказал об особом заступничестве Пресвятой Богородицы.

«Матерь Божия ближе к Своему Сыну, чем самые могущественные ангельские силы. Христос слышит Ее святые молитвы и внемлет им. Не раз было так в истории нашей Родины, что по молитвам Своей Матери Спаситель изменял суд на милость ради Ее Материнских слез», - отметил архиерей.

По его словам, в современное нелегкое для Церкви время важно молиться, «когда враг с особой силой и остервенением нападает на нашу Святую Церковь и на наш многострадальный православный народ».

Митрополит Лука отметил, что «любовь Богородицы к нам такова, что Она милует нас и жалеет даже тогда, когда мы этого совсем не заслуживаем».

«Ее святая рука многократно отводила руку Божию с чашей гнева, которая была готова излиться на души, забывающие Бога. Может быть ради тех десяти праведников, которые любят Бога всем сердцем, всей душой, всей крепостью своей, Господь сменит и в этот раз Свой гнев на милость и дарует людям, которые восстали на Него, время на покаяние, молитвами Своей Пречистой Матери и всех Его святых», - заключил архиерей.

 

Источник: Inpress.ua
УПЦ, митрополит Лука
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
5 ноября
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.