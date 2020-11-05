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На взятке попался председатель Черниговской РГА

05.11.2020 / 17:18
Служба безопасности Украины задержала на взятке главу Черниговской районной государственной администрации Сергея Журмана.

Об этом сообщает сайт СБУ

Оперативники спецслужбы установили, что чиновник, который также является депутатом Черниговского областного совета, требовал 10 тысяч долларов у местного жителя. В такую ​​сумму он оценил выдачу распоряжения на разработку детального плана территории и согласования изменения целевого назначения земельных участков площадью 6 гектаров в Черниговской области.

Правоохранители задержали Журмана при получении всей суммы взятки. Сейчас проходят обыски по месту его работы и дома. Устанавливаются другие возможные факты коррупции задержанного.

Операция по разоблачению злоумышленника проводилась совместно с полицией под руководством Офиса генпрокурора.

Источник

взятка, Черниговская область
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