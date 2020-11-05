На взятке попался председатель Черниговской РГА

Об этом сообщает сайт СБУ

Оперативники спецслужбы установили, что чиновник, который также является депутатом Черниговского областного совета, требовал 10 тысяч долларов у местного жителя. В такую ​​сумму он оценил выдачу распоряжения на разработку детального плана территории и согласования изменения целевого назначения земельных участков площадью 6 гектаров в Черниговской области.

Правоохранители задержали Журмана при получении всей суммы взятки. Сейчас проходят обыски по месту его работы и дома. Устанавливаются другие возможные факты коррупции задержанного.

Операция по разоблачению злоумышленника проводилась совместно с полицией под руководством Офиса генпрокурора.

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