Кличко победил COVID и вернулся на работу

Об этом сообщил Кличко на брифинге 4 ноября

Прямая речь: "Рад вернуться к активной работе. Мой тест на коронавирус негативный".

Кличко отметил, что чувствует себя хорошо, полон сил и готов работать.

Напомним, мэр Киева Виталий Кличко 24 октября получил положительный результат теста на COVID-19.

Кличко ушел на самоизоляцию и не принимал участия в голосовании на местных выборах 25 октября.

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