Войти | Зарегистрироваться
13:29

среда,
04 ноября
Онлайн
У Sars-CoV-2 уже больше 13 тысяч мутаций. Становится ли он легче для нас?
Жизнь
У Sars-CoV-2 уже больше 13 тысяч мутаций. Становится ли он легче для нас?
Молодежь помолодеет: почему новый закон уменьшает возраст молодежи
Страна
Молодежь помолодеет: почему новый закон уменьшает возраст молодежи
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Политика

Профильный комитет предлагает Раде принять инициированный Разумковым законопроект о восстановлении действия ряда положений антикоррупционного законодательства

04.11.2020 / 13:20
Парламентский комитет по вопросам антикоррупционной политики предлагает Верховной Раде включить в повестку дня сессии и принять за основу законопроект №4304, восстанавливающий электронное декларирование и уголовную ответственность за декларирование недостоверной информацию.

По словам главы комитета Анастасии Радиной (фракция "Слуга народа") решение поддержали 8 из 12 членов комитета, присутствующих на заседании во вторник.

Как сообщалось, группа народных депутатов во главе с председателем Верховной Рады Дмитрием Разумковым зарегистрировала в парламенте законопроект о возобновлении действия отдельных положений закона Украины "О предотвращении коррупции" и Уголовного кодекса Украины, которые ранее были признаны Конституционным судом Украины (КС) не соответствующими Основному закону

Как отмечается в тексте законопроекта, он направлен на "устранение состояния правовой неопределенности в сфере предупреждения и борьбы с коррупцией, возникший в связи с решением Конституционного суда Украины от 27 октября 2020 года №13-р/2020 по делу по конституционному представлению 47 народных депутатов Украины относительно соответствия Конституции Украины (конституционности) отдельных положений закона Украины "О предотвращении коррупции", Уголовного кодекса Украины, поскольку такое положение несовместимо с принципом верховенства права (ст.8 Конституции Украины)".

Законопроект предполагает восстановление пп.6 и 8 ч.1 ст.11, пп.1, 2, 6-101, 12, 121 ч.1, чч.2-5 ст.12, ч.2 ст.13, ч.2 ст.131, ст.35, абз.2 и 3 ч.1 ст.47, стст.48-51, чч.2 и 3 ст.52, ст.65 закона "О предотвращении коррупции" от 14 октября 2014 года №1700-VII, а также ст.366-1 Уголовного кодекса Украина в редакциях указанных положений, действовавших по состоянию на 27 октября 2020 года.

27 октября 2020 года КС принял решение, которым признал неконстититуционными ряд положений закона Украины "О предотвращении коррупции" и уголовную ответственность за декларирование недостоверной информации. В своем решении суд, в частности, резюмирует, что законодатель "не соблюдал принципы справедливости и пропорциональности, как элементы принципа верховенства права", а таким образом ст.366-1 (декларирование недостоверной информации) УК Украины противоречит ч.1 ст.8 Основного закона Украины.

Источник

КСУ, ВР, Разумков
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
4 ноября
3 ноября
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.