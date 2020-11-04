В Чугуеве УПЦ помянули 40-й день погибших в авиакатастрофе АН-26

В Чугуеве духовенство Украинской Православной Церкви на 40-й день крушения самолета АН-26 совершили заупокойную Божественную литургию.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на сайт Изюмской епархии, заупокойное богослужение возглавил митрополит Изюмский и Купянский Елисей. После литургии была совершена панихида.

В проповеди митрополит Елисей призвал вознести свои молитвы о почивших и просить Бога, чтобы Он простил всякое согрешение, вольное и невольное, принял в Свои обители погибших.

По окончании панихиды архиерей прибыл на место трагедии, где возложил цветы от Изюмской епархии и от Предстоятеля Украинской Православной Церкви Блаженнейшего Митрополита Онуфрия.

Как сообщалось ранее, вечером 25 сентября 2020 года при заходе на посадку возле военного аэропорта г. Чугуев Харьковской области упал и загорелся военный самолет АН-26, на борту которого находились 27 человек: 20 курсантов и 7 офицеров Харьковского университета Воздушных Сил ВС Украины им. Кожедуба. 25 человек погибли на месте и один – от ожогов, несовместимых с жизнью, в больнице. Пострадал, но остался жив один участник полета – курсант Вячеслав Золочевский.