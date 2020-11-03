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В казне правительства продолжают сокращаться остатки средств

03.11.2020 / 17:19
Остатки средств на Едином казначейском счете на 1 ноября 2020 года составили 15,15 миллиарда гривень.

 

Об этом сообщает Государственная казначейская служба.

По сравнению с данными на 1 октября, остатки средств уменьшились на 6,13 млрд грн или 28,8%. Годом ранее, 1 ноября 2019 года, остатки на ЕКС были в 3,5 раза выше - 53,09 млрд грн.

1 июля был зафиксирован абсолютный максимум этого показателя - 75,7 млрд грн.

Напоминаем: Госказначейство постоянно финансирует кассовые разрывы Пенсионного фонда.

За 8 месяцев 2020 года Пенсионный фонд увеличил долги перед Госказначейством на 16 млрд грн.

Источник

казна, Госказначейство
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