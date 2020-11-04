Профильный комитет Рады завершил подготовку бюджета-2021 к первому чтению: что предлагают

Об этом сообщил в Facebook сообщил глава комитета Юрий Аристов.

"Еще в конце сентября профильные подкомитеты констатировали, что увеличение прогноза некоторых видов поступлений является обоснованным, большинство главных распорядителей заявляет о недостаточности бюджетных средств для обеспечения их деятельности, а местные бюджеты обеспокоены возможным невыполнением делегированных полномочий из-за недостаточного бюджетного ресурса.

В общем созданной в Комитете Рабочей группой при участии Минфина и Счетной палаты было обработано 2451 представленное предложение, многие из которых, к сожалению, вопреки Регламенту не были сбалансированы или были явно нереалистичны. Для учета всех предложений необходимо около 1,5 триллиона гривен, то есть фактически - еще один бюджет.

По результатам рассмотрения Бюджетный комитет подготовил проект постановления относительно выводов и предложений, положения которой согласован с правительством. Проектом Бюджетных выводов предлагается увеличить доходы госбюджета на 20,2 млрд гривен и осуществить определенное перераспределение расходов. За счет этого появилась возможность поддержать предложения по отдельным программам", - написал нардеп.

В частности, комитет предлагает уточнить или исключить отдельные положения законопроекта с целью их согласования с требованиями Бюджетного кодекса.

"В частности, речь идет об определении предельных объемов государственного гарантированного долга и государственных гарантий, распределение нераспределенных расходов на государственные капиталовложения (на основании решения соответствующего Межведомственной комиссии), а также об обеспечении парламентского контроля над распределением средств по некоторым бюджетным программам", - пояснил Аристов.

Также, по его словам, предлагается учесть предложения об увеличении бюджетных расходов на:

отдельные программы и мероприятия в сфере здравоохранения, образования, социальной защиты, культуры, спорта;

обеспечение функционирования дипломатических учреждений;

утилизацию твердого ракетного топлива;

предоставление государственной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям;

реализацию государственных инвестиционных и инфраструктурных проектов.

"Вместе с тем, Комитет предлагает дать поручение правительству при подготовке законопроекту ко второму чтению проработать и другие предложения с целью поиска ресурса для возможного урегулирования соответствующих вопросов, в частности:

повышение государственных социальных стандартов, прежде всего - прожиточного минимума, исходя из финансовых возможностей государства;

увеличение отдельных расходов по представленным предложениям, исходя из имеющихся финансовых ресурсов бюджета и оценки обоснованности дополнительной потребности в бюджетных средствах;

надлежащего финансового обеспечения оплаты труда педагогических работников;

увеличение поступлений от приватизации государственного имущества с соответствующим уменьшением государственных заимствований и предельного объема государственного долга.

Предложения народных депутатов относительно отдельных субвенций местным бюджетам предложено решать в пределах предусмотренной субвенции на социально-экономическое развитие соответствующих территорий", - добавил глава комитета.

"Принятие законопроекта о Госбюджете-2021 в первом чтении открывает путь для дальнейшей доработки документа и позволит правительству подготовить его ко второму чтению с учетом Бюджетных выводов Верховной Рады.

Комитет по вопросам бюджета рекомендует Верховной Раде принять подготовленный Комитетом проект постановления относительно выводов и предложений к проекту госбюджета на 2021 год и рассчитывает на поддержку сессионного зала", - добавил он.

Напомним: Верховная Рада может рассмотреть бюджет-2021 в первом чтении в пленарный четверг 5 ноября, наличие голосов - "на грани фола", заявил нардеп Ярослав Железняк.

Глава Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что 20 октября Рада должна провести планерное заседание, чтобы направить свои предложения к проекту госбюджета-2021 в Кабмин, но на заседании вопрос бюджета не рассматривали.

Кабмин представил в Раде проект госбюджета-2021, нардепы от разных фракций и групп раскритиковали документ, назвав его, в частности, "утопией" и "катастрофой" и заявили о необходимости доработки.

Министр финансов Сергей Марченко заявил, что страна нуждается в рестарте, а проект бюджета-2021 можно назвать бюджетом возможностей для дальнейшего развития.

14 сентября Кабинет министров утвердил проект закона "О Государственном бюджете Украины на 2021 год" и направил его на рассмотрение Верховной Рады.

Министр финансов Сергей Марченко заявил, что среди основных приоритетов проекту госбюджета-2021 - повышение минимальной зарплаты (на это предусмотрено 41,4 млрд грн), качественное образование (+34 млрд грн), доступная медицина (+27,5 млрд грн), в том числе 2,6 млрд грн на COVID-вакцинацию.

На заседании 14 сентября проект госбюджета Украины на 2021 год не поддержали два министра: глава Минздрава Максим Степанов и глава Минэкологии Роман Абрамовский.

Компании-члены Европейской Бизнес Ассоциации раскритиковали проект госбюджета на 2021 год, в частности, считают категорически неприемлемым увеличение налогов и сборов для сбалансирования бюджетных поступлений.

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