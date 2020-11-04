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Применение кассовых аппаратов для "упрощенцев" отсрочат на год – Разумков

04.11.2020 / 15:16
В Раде готовят законопроект, который предусматривает отсрочку применения кассовых аппаратов для упрощенной системы налогообложения на 1 год - до 1 января 2022 года.

Об этом во время заседания Рады 3 ноября объявил глава Верховной Рады Дмитрий Разумков.

"Только что состоялась рабочая встреча руководства парламента и представителей всех депутатских фракций и групп. Обсуждался вопрос о ситуации, которая складывается с поддержкой малого и среднего бизнеса на фоне COVID.

Была принята единогласно позиция о том, чтобы отсрочить применение кассовых аппаратов для упрощенной системы налогообложения на 1 год - до 1.01.2022 года. Это консолидированная позиция всех фракций и групп, которые работают в Раде", - заявил Разумков после перерыва в заседании Рады.

По его словам, 3 ноября должен быть зарегистрирован соответствующий законопроект, 4 ноября - будет дано поручение комитету неотложно его рассмотреть, и уже 4 ноября его рассмотрят.

"Надеюсь, никто не будет против, если завтра мы его рассмотрим. Надеюсь, что он будет поддержан за основу и в целом", - добавил спикер ВР.

Напомним: с 1 августа 2020 года вступили в силу нормы о введении программных РРО без расширения сферы их применения. При наличии классического РРО бизнес не имеет обязанности переходить на программный РРО и может пользоваться ими одновременно.

Предусматривалось, что с 1 января 2021 года использование РРО, для определенных видов деятельности II-IV групп физических лиц-предпринимателей, станет обязательным. А с 1 апреля 2021 года такая обязанность возникала для всех плательщиков единого налога II-IV групп.

Источник

ВР, Разумков
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