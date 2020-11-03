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Госбюджет в октябре-2020 перевыполнен на 9,8% от плана – Госказначейство

03.11.2020 / 16:17
Доходы государственного бюджета в октябре 2020 года составили 77,2 млрд грн, что на 9,8% превышают плановый показатель и на 8,5% - прошлогодний уровень, свидетельствуют данные Государственной казначейской службы (ГКСУ).

Согласно обнародованной в понедельник информации, общий фонд бюджета в октябре получил 65,08 млрд грн, что на 14,8% больше плана и на 6,4% превышает показатель октября-2019.

По данным ГКСУ, в целом доходы госбюджета за 10 месяцев 2020 года составили 842,31 млрд грн, что сократило отставание от плана до 0,9% с 1,5% по итогам девяти месяцев.

Еще лучше ситуация с общим фондом, который за январь-октябрь этого года получил 720,46 млрд грн, или всего на 0,2% меньше плана, тогда как по итогам января-сентября план был недовыполнен на 1,5%.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, доходы госбюджета-2020 за 10 месяцев возросли всего на 3,9%, в том числе общего фонда – на 1,2%.

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Госбюджет, Госказначейство
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