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Земельную реформу не сможет остановить даже Конституционный суд - Лещенко

03.11.2020 / 14:22
Председатель Госгеокадастра Роман Лещенко считает, что земельная реформа - это необратимый процесс, который не сможет остановить даже решение Конституционного суда.

Об этом Лещенко заявил в комментарии Экономической правде.

По его словам, "сегодня много опытных политиков старого формата, и лидеры целых парламентских фракций, в частности, Юлия Тимошенко, которые показательно выступали против открытия рынка земли в Украине, отмечают, что нельзя распускать Конституционный Суд Украины. Таким образом, играя на стороне судей КСУ, своими действиями они делают попытку остановить земельную реформу и не допустить старта оборота сельскохозяйственных земель".

"Земельная реформа - это необратимый процесс, мы сделаем все для того, чтобы обращение сельскохозяйственной земли в Украине стартовало с 1 июля 2021 года. Даже если решение КСУ будет не на стороне реформы", - считает Лещенко.

Глава ведомства отметил, что решение КСУ было направлено на уничтожение антикоррупционных достижений последних лет.

Земельную реформу он назвал "восстановлением справедливости", ведь "пока семи миллионам пайщикам в Украине с 2001 года не давали права распоряжаться своим имуществом, миллионы гектаров земель под личное крестьянское хозяйство выводили из государственной собственности. Эти земли продавались и физлицам, и юридическим лицами, а также иностранцам, чем так пугали граждан политики, которые были активными противниками земельной реформы".

О внешнем вмешательстве в земельный кадастр, аудит Держгеокадастра и возможных последствиях решения Конституционного суда на рынок земли Роман Лещенко ранее рассказал в большом интервью с Экономической правдой. Его первую и вторую части можно прочитать по ссылкам.

Источник

земельная реформа, Лещенко, КС
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