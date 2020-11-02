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Зеленский о решении КС: черти открывают истинные лица

02.11.2020 / 18:12
Президент Владимир Зеленский считает решение Конституционного Суда об антикоррупционном законодательстве публичным проявлением заговора части старых элит и олигархов против президента и против страны.

Об этом Зеленский написал  в Facebook

Дословно: "Я точно знаю, что сегодняшний демарш Конституционного Суда – это публичное проявление заговора части старых элит и олигархов против президента и против страны. Никак иначе. Именно против. Потому что только слабый президент и слабое государство – залог сохранения их коррупционного образа жизни. Иначе они не умеют.

Как там говорят – на Хэллоуин все черти из политического ада открывают свои истинные лица. Так совпало. Фамилии чертей вы прекрасно знаете".

Зеленский отметил, что решение КС – это "вовсе не о Конституции, верховенстве права, законности", а скорее "о традиционной нашей грязной политике, когда своим все, а обществу – нищета", "это о том, как нельзя делать в современном мире".

По его словам, "сегодня на одной чаше весов – уничтожение всего того, ради чего боролись на всех наших Майданах".

Дословно: "Разве мы не хотим, чтобы чиновники отчитывались перед обществом? Или чтобы они не наглели все больше от безнаказанности или чтобы государственный ресурс распределялся справедливо, а не только для избранных олигархов? Мы, общество, уже неоднократно говорили – да, хотим новых отношений.

А вот Конституционный Суд, судьи которого были назначены старой системой и моими предшественниками, теми же, которые всегда "руку на сердце" и рубашку готовы рвать за страну, считают иначе. Всем им очень нужно сохранение "касты неприкасаемых"".

"На другой чаше весов – полноценная свобода. Полноценные права людей и гарантии справедливости. Полноценное современное государство, где любой чиновник может и должен декларировать свой доход и отправляться в тюрьму, если его расходы сильно превышают доходы".

Напомним: 27 октября по представлению 48 народных депутатов Конституционный суд признал неконституционными отдельные положения антикоррупционного законодательства, хотя конституционности еще ряда положений изучаться дальше. Решение КС означает отмену электронного декларирования, отмену полномочий Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции на полную проверку и мониторинг образа жизни, декриминализации недостоверного декларирования.

29 октября после заседания СНБО, которое созвал президент Владимир Зеленский, доступ к реестру электронных деклараций был восстановлен.

В ночь с 29 на 30 октября Зеленский внес в Верховную Раду законопроект, которым предложил прекратить полномочия судей КС и признать его решение о декларировании "ничтожным" и без правовых последствий и отменить соответствующие изменения в ЗУ "О предотвращении коррупции".

В ответ на решение КС, утром 30 октября в зданием суда состоялась акция протеста: участники бросали шины и жгли файеры.

Вскоре в Единый реестр досудебных расследований внесли уголовное производство о "захвате государственной власти судьями Конституционного суда".

Источник

КСУ, Зеленский
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