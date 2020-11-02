Войти | Зарегистрироваться
18:43

понедельник,
02 ноября
Онлайн
У Sars-CoV-2 уже больше 13 тысяч мутаций. Становится ли он легче для нас?
Жизнь
У Sars-CoV-2 уже больше 13 тысяч мутаций. Становится ли он легче для нас?
Молодежь помолодеет: почему новый закон уменьшает возраст молодежи
Страна
Молодежь помолодеет: почему новый закон уменьшает возраст молодежи
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Общество

Митрополит Антоний объяснил, почему Господь никогда не творил чудеса ради чудес

02.11.2020 / 18:07
Митрополит Антоний объяснил, почему Господь никогда не творил чудеса ради чудес
Источник: Центр информации УПЦ
Он напомнил, что христиане должны быть бдительны и не впечатляться «показушными» чудесами

Чудеса — это милость Божия, проявление любви Бога к людям.

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на сайт «ФОМА в Украине», об этом сказал управляющий делами УПЦ митрополит Антоний (Паканич).

«Господь никогда не творил чудеса ради чудес. Иисус Христос как Богочеловек, живя на земле, чувствовал то же, что и любой из нас. Как обычный человек, Он ничем не отличался от нас, кроме того, что был без греха. Он мог огорчаться и радоваться. Господь испытывал чувство жалости и сочувствия. К Нему взывали о помощи, и Он отзывался, помогал. Именно в этом и была мотивация для Его чудес: в желании помочь страдающему или нуждающемуся. Христос не хотел никого поразить, не был волшебником или чародеем, а когда исцелял, то просил сохранять это в тайне. Чудеса были не ради чудес, а из любви и сострадания к человеку», - объяснил митрополит Антоний.

По его мнению, в этом Господь дарует нам пример и завет: откликаться на просьбу о помощи, быть милосердными и сострадательными.

 «Иисус Христос любил людей и радовался за них как за детей, был снисходительным к человеческим слабостям. Ни одного действа ради действа. Не было желания потрясти, впечатлить, а только помочь и утешить», - подчеркнул владыка.

 Он напомнил, что христиане должны быть бдительны и не впечатляться «показушными» чудесами.

«Чем, согласно пророчествам, будет отличаться приход антихриста? Как раз он-то и будет удивлять и поражать, впечатлять и очаровывать «чудесами» людей. Поэтому христиане должны быть бдительны и осторожны, не бросаться на внешние проявления и показушные, фальшивые чудеса. Настоящие чудеса вокруг нас происходят постоянно: закат солнца, подобное новому рождению наше пробуждение утром, созревание колоса из семени, зарождение жизни в утробе матери, бесконечность космоса, непознаваемость мира, непостижимость возможностей человеческого мозга. Желающий найти Бога увидит присутствие и доказательство Божьего существования, Его любви ко всему живому и Промысла о себе — в первой встречной травинке, а тех, кто не стремится найти Бога, никакие чудеса не вразумят и не убедят», - заключил митрополит Антоний.

Источник: Inpress.ua
УПЦ, митрополит Антоний
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
2 ноября
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.