Это предусмотрено статьей 73 Кодекса законов о труде, которой установлены праздничные и нерабочие дни.

В ноябре украинцы будут отдыхать девять дней

В ноябре отмечаются такие праздники:

1 ноября - Международный день вегана,

1 ноября - День работника социальной сферы Украины,

3 ноября - День инженерных войск Украины,

3 ноября - День ракетных войск и артиллерии Украины,

4 ноября - День железнодорожника Украины,

9 ноября - День украинской письменности и языка,

9 ноября - Всеукраинский день работников культуры и аматоров народного искусства,

10 ноября - Всемирный день науки,

10 ноября - Всемирный день молодежи,

10 ноября - Международный день бухгалтерии,

13 ноября - Международный день слепых,

16 ноября - День работников радио, телевидения и связи Украины,

17 ноября - Международный день студентов,

18 ноября - День сержанта ВСУ,

19 ноября - Международный день мужчин,

19 ноября - Международный день философии,

19 ноября - День работников гидрометеорологической службы Украины,

21 ноября - День достоинства и свободы,

21 ноября - Десантно-штурмовых войск ВСУ,

21 ноября - Всемирный день телевидения,

26 ноября - День благодарения,

27 ноября - Черная пятница (день распродаж),

30 ноября - Всемирный день домашних животных.

Напомним, в октябре 2019 года Кабинет министров принял распоряжение о переносе рабочих дней в 2020 году для работников предприятий, учреждений и организаций, которым установлена пятидневная рабочая неделя с двумя выходными днями (суббота и воскресенье).

По прогнозу Укргидрометцентра, в ноябре 2020 года средняя месячная температура в Украине ожидается в пределах 1-8 градусов тепла (в горах 0-3 градусов тепла). В западных областях это около средних многолетних значений, на остальной территории - на 1-1,5 градусов выше средних многолетних значений.

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