Это предусмотрено статьей 73 Кодекса законов о труде, которой установлены праздничные и нерабочие дни.
В ноябре украинцы будут отдыхать девять дней
В ноябре отмечаются такие праздники:
1 ноября - Международный день вегана,
1 ноября - День работника социальной сферы Украины,
3 ноября - День инженерных войск Украины,
3 ноября - День ракетных войск и артиллерии Украины,
4 ноября - День железнодорожника Украины,
9 ноября - День украинской письменности и языка,
9 ноября - Всеукраинский день работников культуры и аматоров народного искусства,
10 ноября - Всемирный день науки,
10 ноября - Всемирный день молодежи,
10 ноября - Международный день бухгалтерии,
13 ноября - Международный день слепых,
16 ноября - День работников радио, телевидения и связи Украины,
17 ноября - Международный день студентов,
18 ноября - День сержанта ВСУ,
19 ноября - Международный день мужчин,
19 ноября - Международный день философии,
19 ноября - День работников гидрометеорологической службы Украины,
21 ноября - День достоинства и свободы,
21 ноября - Десантно-штурмовых войск ВСУ,
21 ноября - Всемирный день телевидения,
26 ноября - День благодарения,
27 ноября - Черная пятница (день распродаж),
30 ноября - Всемирный день домашних животных.
Напомним, в октябре 2019 года Кабинет министров принял распоряжение о переносе рабочих дней в 2020 году для работников предприятий, учреждений и организаций, которым установлена пятидневная рабочая неделя с двумя выходными днями (суббота и воскресенье).
По прогнозу Укргидрометцентра, в ноябре 2020 года средняя месячная температура в Украине ожидается в пределах 1-8 градусов тепла (в горах 0-3 градусов тепла). В западных областях это около средних многолетних значений, на остальной территории - на 1-1,5 градусов выше средних многолетних значений.
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