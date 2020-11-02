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В Минздраве призывают не принимать антибиотики без назначения врача

02.11.2020 / 16:49
Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко призывает не принимать антибиотики без назначения врача. По его словам, во время пандемии коронавируса употребление антибиотиков выросло в разы.

Об этом Ляшко написал в Facebook.

Он отметил, что это даст свой негативный вклад в рост устойчивости к противомикробным препаратам.

"Не принимайте антибиотики без назначения врача! Не назначайте антибиотики с профилактической целью. Потребление антибиотиков во время борьбы с COVID-19 возросло в разы. Уверен, что это даст свой негативный вклад в рост устойчивости к противомикробным препаратам", - заявил Ляшко.

Источник

коронавирус, Ляшко, антибиотики
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