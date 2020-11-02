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Конституционность закона о языке: КСУ проведет закрытое заседании 3 ноября

02.11.2020 / 09:44
Конституционный Суд Украины планирует в закрытом режиме рассмотреть 3 ноября дело о конституционности закона о языке.

Об этом свидетельствует проект повестки дня заседаний КСУ

Дословно: "Продолжение рассмотрения дела по конституционному представлению 51 народного депутата Украины относительно соответствия Конституции Украины (конституционности) Закона Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" (закрытая часть пленарного заседания)".

Начало рассмотрения запланирован на 10:00 утра.

Напомним: 7 июля Конституционный суд Украины начал рассмотрение представления 51 народного депутата о соответствии Конституции закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".

Нардепы, которые обратились в КС с конституционным представлением, указали, что закон о языке не соответствует Конституции и не регулирует порядок применения языков национальных меньшинств, а некоторые законодательные положения "фактически означают дискриминацию русскоязычных граждан".

25 апреля народные депутаты приняли закон № 5670-д "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", который начали рассматривать во втором чтении еще 28 февраля. За это решение проголосовали 278 парламентариев.

Полностью против проголосовала фракция "Оппозиционный блок".

Российская делегация обратилась к председателю Совета Безопасности ООН и попросила созвать заседание из-за принятия Верховной Радой закона о языке.

20 мая члены Совета Безопасности ООН проголосовали против проведения заседания, инициированного российской делегацией по украинскому закону о языке.

Источник

заседание, язык, КСУ
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