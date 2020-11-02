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Представитель президента в КСУ объяснил цель законопроекта Зеленского

02.11.2020 / 11:17
Представитель президента в Конституционном Суде Федор Вениславский заявляет, что решение КС от 27 октября позволяет признать неконституционными любые последующие изменения в антикоррупционное законодательство.

Об этом свидетельствует заявление Вениславского, о котором сообщает сайт президента

Вениславский отметил, что выполнение решения Конституционного Суда от 27 октября приведет к тому, что любые последующие изменения в антикоррупционное законодательство будут признаны нынешним составом КС неконституционными, поскольку суд связан своей собственной "правовой" позицией, сформулированной в указанном решении.

Прямая речь: "КСУ заложил такие юридические механизмы, которые фактически позволяют признать неконституционными все решения о возврате положений антикоррупционного законодательства".

"В экстраординарных условиях, в которых оказалось государство в результате принятия КСУ решения № 13-р, решение президента Украины предложить Верховной Раде разрешить кризисную ситуацию политико-правовыми средствами является абсолютно обоснованным и полностью соответствует ценностям, закрепленным Конституцией Украины".

По словам Вениславского, принятие парламентом президентского законопроекта о "перезагрузке КС" "обеспечит восстановление общественного доверия к конституционному судопроизводству и решит кризисную ситуацию, к которой привели действия Конституционного Суда".

Напомним, 27 октября по представлению 48 народных депутатов Конституционный суд признал неконституционными отдельные положения антикоррупционного законодательства, хотя конституционности еще ряда положений изучаться дальше. Решение КС означает отмену электронного декларирования, отмену полномочий Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции на полную проверку и мониторинг образа жизни, декриминализации недостоверного декларирования.

29 октября после заседания СНБО, которое созвал президент Владимир Зеленский, доступ к реестру электронных деклараций был восстановлен.

В ночь с 29 на 30 октября Зеленский внес в Верховную Раду законопроект, которым предложил прекратить полномочия судей КС и признать его решение о декларировании "ничтожным" и без правовых последствий и отменить соответствующие изменения в ЗУ "О предотвращении коррупции".

В ответ на решение КС, утром 30 октября в зданием суда состоялась акция протеста: участники бросали шины и жгли файеры.

Вскоре в Единый реестр досудебных расследований внесли уголовное производство о "захвате государственной власти судьями Конституционного суда".

Источник

КСУ, Зеленский, Вениславский
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