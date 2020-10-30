Войти | Зарегистрироваться
19:11

пятница,
30 октября
Онлайн
У Sars-CoV-2 уже больше 13 тысяч мутаций. Становится ли он легче для нас?
Жизнь
У Sars-CoV-2 уже больше 13 тысяч мутаций. Становится ли он легче для нас?
Молодежь помолодеет: почему новый закон уменьшает возраст молодежи
Страна
Молодежь помолодеет: почему новый закон уменьшает возраст молодежи
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Общество

Митрополит УПЦ объяснил, что дает человеку познание Бога

30.10.2020 / 18:11
Митрополит УПЦ объяснил, что дает человеку познание Бога
Источник: Центр информации УПЦ
К Богу приближают не ученые звания, не ступени церковной иерархии, не образованность и начитанность, а терпение, сострадание и любовь к Богу и людям

Познавая Бога, человек возрастает духовно и приближается к блаженству вечной жизни.

Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом митрополит Запорожский и Мелитопольский Лука (Коваленко) написал в своем Телеграм-канале.

«Бог дал человеку разум, чувства и желания ради одного – чтобы познавая себя и окружающий мир, мы начинали познавать Бога внутри самих себя. Потому что наше сердце, по словам апостола Павла, и есть тот храм, в котором призван жить Бог. Для Богопознания человеку нужны знания и опыт. Теоретические знания мы приобретаем через чтение и духовное просвещение. А практические навыки через применение этих знаний в опыте нашей личной духовной жизни. Но наш опыт может быть далеко не всегда верным и правильным. Поэтому важно искать совета у людей, имеющих духовное рассуждение и необходимые навыки в борьбе с грехом. Таких людей найти сейчас весьма непросто. Поэтому самым лучшим руководством для христианина считается Слово Божие, чтение Святых Отцов и учителей Церкви с мудрым советом людей духовно опытных», - отметил владыка.

Он напомнил, что к Богу приближают не ученые звания, не ступени церковной иерархии, не образованность и начитанность, а терпение, сострадание и любовь к Богу и людям.

«Если человек возрастает в своем профессионализме, то это дает ему возможность улучшать качество своей материальной жизни. Но это всего лишь горизонталь земной плоскости нашего бытия. А если человек начинает расти по духовной вертикали, то это дает ему возможность приобрести и неисчезающий капитал вечной жизни, который перейдет с ним в иной мир и станет источником Вечной радости и немеркнущего Света», - заключил митрополит Лука.

Источник: Inpress.ua
УПЦ, митрополит Лука
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
30 октября
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.