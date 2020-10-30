В Украине снова заработал реестр деклараций

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Вандалы снова повредили музейные экспонаты в центре Берлина
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Как украинцы ответили на "5 вопросов Зеленского" - "Рейтинг"
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В Варшаве проходит кинофестиваль Ukraиna!
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На Львовщине "накрыли" несколько складов с контрафактом
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СБУ разоблачила таможенников, которые "грели руки" на экспорте зерна в ЕС
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Война в Карабахе: Азербайджан показал захват армянской воинской части
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В Киеве маршрутка на переходе сбила людей: есть погибшая и пострадавшие
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Масштабные пожары на Луганщине: три человека погибли, еще три госпитализированы. Открыты уголовные дела
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Расчленил пенсионера и выдавал себя за его внука: силовики раскрыли убийство в Киеве
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В Минске митинговали 100 тысяч лиц, в Беларуси сотня задержанных
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