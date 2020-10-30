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В РПЦ уверены, что ни одна традиционная религиозная община не поддержит экстремизм

30.10.2020 / 18:12
В РПЦ уверены, что ни одна традиционная религиозная община не поддержит экстремизм
Источник: Патриархия.ру
Реакция может быть разной, но, разумеется, далеко не все мусульмане одобряют те ужасные крайности, в которые эта реакция воплотилась в последние дни

Ни одна традиционная религиозная община никогда не поддержит жестокость и экстремистские действия.

Как сообщает patriarchia.ru, об этом заявил глава Отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда, комментируя теракты во Франции

«То, что совершают экстремисты, категорически недопустимо, как, впрочем, и то что, к сожалению, продолжают декларировать французские власти, говоря о праве чуть ли не на богохульство», — отметил Легойда. 

По его словам, позиция, которую занимают французские власти, «недальновидна и безответственна».

«Это полное непонимание базовых принципов, совершенно необходимых для мирного сосуществования различных групп в современном социуме», — добавил Владимир Легойда.

Глава Отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ подчеркнул, что Русская Православная Церковь, конечно же, осуждает те устрашающие события, которые произошли в четверг во Франции, и, в особенности, убийства людей. Он напомнил, что Патриарх Кирилл выразил соболезнования президенту Французской Республики Эммануэлю Макрону и католической общине Франции в связи с гибелью людей в результате вооруженного нападения в церкви Нотр-Дам в Ницце.

«Что касается заявлений и позиции главы французского государства, то резкая реакция на них мусульман понятна. Реакция может быть разной, но, разумеется, далеко не все мусульмане одобряют те ужасные крайности, в которые эта реакция воплотилась в последние дни», — сказал Легойда.

«Те чудовищные убийства, которые сегодня произошли, никак не могут быть поддержаны или оправданы, хотя религиозная мотивация людей, их совершивших, понятна», — добавил он.

Отвечая на вопрос, могут ли трагические события во Франции перерасти в религиозную войну, Владимир Легойда отметил, что существует разница между содержанием религии и религиозной мотивацией, и потому ни одна традиционная религиозная община никогда не поддержит такие вещи. «Экстремизм — это всегда паразит на религиозном теле», — заключил Владимир Легойда.

Источник: Inpress.ua
РПЦ
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